Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zeigt sich mit Blick auf den morgen beginnenden EU-Gipfel unbeeindruckt. Experte Ülgen erwartet „milde Sanktionen“.

Jegliche Entscheidung zu Sanktionen „tangiert die Türkei nicht besonders“, sagte Erdoğan am Mittwoch. „Wir werden sowieso seit 1963 von der Europäischen Union offiziell sanktioniert.“ Zum Konflikt über Grenzverläufe im östlichen Mittelmeer wiederholte der türkische Präsident, die Türkei werde nicht zurückweichen und weiter ihre Rechte schützen.

#Turkey's President says he does not give a damn about possible EU sanction that may be imposed on his gov't in upcoming summit.

He does but trying to downplay it. pic.twitter.com/czZ5f7rRcg

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) December 9, 2020