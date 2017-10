Zekeriya Öz ist nicht nur ein Name, der nur in der Türkei bekannt ist. Auch in Deutschland ist sein Name bereits in aller Munde. Er gehört zu den Personen, die eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und der Türkei verursacht haben. Der Staatsanwalt Zekeriya Öz galt lange Jahre als ein Held der modernen Türkei, da er die Prozesse gegen ehemalige Putschisten im Ergenekon-Fall als Hauptverantwortlicher . Lobeshymnen auf den Staatsanwalt aus Istanbul kamen in der Regel vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und aus der AKP-Riege. Ganz deutlich wurde diese Haltung, als Erdogan sich hinter Zekeriya Öz stellte und folgenden Satz verlor: „Der wahre Staatsanwalt hinter den Ergenekon-Ermittlungen bin ich höchstpersönlich“. Heute ist Staatsanwalt Zekeriya Öz der Grund für zahlreiche Fake News.

Fake News über den Staatsanwalt Zekeriya Öz

Heute hingegen ist der Staatsanwalt auf der Flucht. Der Grund ist, dass nun der selbe türkische Staatspräsident Erdogan Zekeriya Öz zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt hat. Zekeriya Özs Name tauchte ab 2013 auch mit den Korruptionsermittlungen auf, die sich bis auf die Söhne des Staatspräsidenten Erdogan erstreckten. Nun befindet sich Öz auf der Flucht und er wird gesucht. Der türkische Geheimdienst, inländische, sowie ausländische Journalisten haben ein erhöhtes Interesse, diesen Staatsanwalt ausfindig zu machen. Während es einigermaßen eindeutig ist, weshalb der türkische Geheimdienst Zekeriya Öz finden möchte, ist es nicht immer sehr klar, aus welchem Grund türkische Journalisten nach ihm suchen. Ausländische Journalisten wollen, angesichts der schweren Vorwürfe gegenüber Öz, einen journalistischen Beitrag mit ihm machen.

Staatsanwalt Zekeriya Öz 3 Mal in Fake News aufgetaucht

Jeder geht deshalb der Frage nach: „Wo ist Zekeriya Öz derzeit?“ DTJ-Online ist zwar nicht dieser Frage nachgegangen. Sie hat aber untersucht, ob mutmaßliche Aufenthaltsorte, die immer wieder in Medien auftauchen, wahr sein können. Das Ergebnis ist eindeutig:

Türkische Medien produzierten in mindestens drei Fällen Fake News um den Aufenthaltsort des flüchtigen Staatsanwalts. In einem Zeitungsartikel hieß es, Mahmut Cebi verstecke Öz in seiner privaten Wohnung. Mahmut Cebi ist der einstige Chefredakteur der ehemaligen türkischen Tageszeitung Zaman in Deutschland. Mahmut Cebi reagierte auf die Verleumdungen verärgert, da die besagte Zeitung auch seine genaue private Anschrift preisgab. Eine durchaus gefährliche Situation, da hinlänglich bekannt ist, wie der türkische Staat vorgeht, um Zekeriya Öz ausfindig zu machen. In einer journalistischen Stellungnahme schrieb Cebi, dass die türkische Regierung Zekeriya Öz an falscher Stelle suche. „Ich kenne Zekeriya Öz nicht und habe nie mit ihm kommuniziert. Zekeriya Öz ist kein Guter, ein Putschist. Meiner Meinung nach hätte eine Türkei, mit ernsthaftem Interesse an der Festnahme von Öz, solch irritierende Fehler nicht begangen.“

Versteckt Karakoyun den Staatsanwalt Öz?

Auch Ercan Karakoyun verstecke laut türkischer Tageszeitungen den Staatsanwalt Öz. Ercan Karakoyun ist das öffentliche Gesicht von Hizmet in Deutschland, besser bekannt als die Gülen-Bewegung. Karakoyun ging gegen die Medien rechtlich vor, die diese Verleumdung verlautbarten und hatte Erfolg.

Wird Zekeriya Öz von der BND bewacht?

Nun behauptet ein weiteres Medium, das mit einer besonderen Regierungsnähe verbunden wird, den Aufenthaltsort von Zekeriya Öz gefunden zu haben. Dabei wird in einem Zeitungsbeitrag erneut eine genaue, zivile Adresse genannt. Mehrere Zeitungen und Nachrichtensender behaupten, dass Zekeriya Öz sich in Freiburg aufhalte, einen grauen Van fahre und seine geheime Wohnräumlichkeit inmitten eines Altersheimes befindlich sei. Als Beleg lieferten sämtliche beteiligte Medien eine Aufnahme des besagten Gebäudes von Außen, auf dem auch ein grauer Van zu sehen ist. Auf eine Anfrage des DTJ antwortete eine Sprecherin der Stadt Freiburg: „Auf Ihre Anfrage hin habe ich in der Stadtverwaltung sowie bei der Polizei nachgefragt. Niemanden ist irgendetwas bekannt, von der Polizei bekam ich die Info, dass bereits Anfang des Jahres diese vermeintliche Meldung im türkischen Fernsehen kam, inclusive Bildern von der Örtlichkeit“.