Der ungarische Ministerpr채sident Viktor Orban hat seine Loyalit채t zur T체rkei unter Pr채sident Recep Tayyip Erdogan bekr채ftigt.혻짬Was auch immer an t체rkeifeindlichen 횆u횩erungen in bedeutenden EU-L채ndern fallen mag, Ungarn wird sich daran nie beteiligen쨩, erkl채rte der혻rechts-konservative Politiker am Freitag auf einem bilateralen Gesch채ftsforum in Ankara.혻짬Selbst wenn das Unannehmlichkeiten bringt쨩, f체gte er laut der ungarischen Nachrichtenagentur MTI hinzu.

Orban war am Vortag mit der halben Regierungsmannschaft und rund 70 ungarischen Gesch채ftsleuten nach Ankara gereist. Er wurde sowohl von Erdogan als auch von Ministerpr채sident Binali Yildirim empfangen. Erdogan wird in der EU wegen seiner Ma횩nahmen nach dem gescheiterten Milit채rputsch im vergangenen Juli kritisiert. Am Donnerstag verbot ihm die Bundesregierung einen geplanten Auftritt vor Anh채ngern in Deutschland. Binali Yildirim sprach in diesem Umfeld in den h철chsten T철nen von Orban. „Am Morgengrauen des Putsches haben wir unsere Freunde gesehen. Victor Orban hat sich offen hinter die t체rkische Regierung gestellt“.

Auch Orban, dessen Land seit 2004 der EU angeh철rt, werfen Kritiker eine autorit채re Regierungsweise vor. Die Freundschaft zur T체rkei bezeichnete er am Freitag als혻짬Folge einer Strategie, wonach in Ungarn – als einem konservativen Land – die menschlichen Werte z채hlen쨩.

