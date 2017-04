Deutsch Türken nach dem Referendum

Deutsch T체rken nach dem Referendum

“Gewonnen ist gewonnen”

Ein Autokorso in Gelsenkirchen. An den Autos h채ngen t체rkische Fahnen und es gibt ein lautes Hupkonzert am Ostersonntag. Die Feierstimmung teilt nur eine Minderheit in der deutschen Gesellschaft, die Bef체rworter der Einf체hrung eines Pr채sidialsystems in der T체rkei. Die Ergebnisse der Wahlen in Deutschland zeigen, dass bei einer Gesamtwahlbeteiligung von 46,2% insgesamt 63% der W채hler mit Ja gestimmt haben. Demnach haben von den 1,4 Millionen wahlberechtigten T체rken in Deutschland nur 415.000 T체rken f체r die Verfassungs채nderung gestimmt.

So oder so ist das Referendum in der T체rkei vom vergangenen Sonntagabend mit einem verschwindend geringen Vorsprung zu Gunsten einer Verfassungs채nderung zur Einf체hrung eines Pr채sidialsystems in der T체rkei zu Ende gegangen. Zahlreiche Einw채nde der Opposition und Videoaufzeichnungen von vermeintlichen Betrugsf채llen bei den Wahlen konnten den t체rkischen Staatspr채sidenten Recep Tayyip Erdogan nicht davor abhalten, seinen Sieg zu verk체nden. Die erste Ma횩nahme Erdogans nach dem Referendum war es den Ausnahmezustand erneut zu verl채ngern. Diese Ma횩nahme wird heftig kritisiert, da der noch repr채sentative Pr채sident der T체rkei dadurch ungest철rt mit Dekreten regieren kann und die f체r 2019 geplante Einf체hrung des Pr채sidialsystems de facto vorziehen kann.

Im Schatten dieser Entwicklungen in der T체rkei wurde auch in Deutschland ein harter Wahlkampf betrieben. Zahlreiche T체rken und Kurden aus allen Lagern waren wochenlang auf das nun vergangene Referendum fixiert. Bef체rworter wie Gegner des t체rkischen Staatspr채sidenten Erdogan haben sich 체berwiegend ehrenamtlich engagiert und f체r ihre Positionen geworben.

Wahlen f체r das Pr채sidialsystem – Manipulation durch einen Imam

Dabei kam es auch bei den Wahlen in Deutschland zu Unregelm채횩igkeiten. So kam es beispielsweise zu einer Manipulation am D체sseldorfer Konsulat. Ein aus der t체rkischen Religionsbeh철rde Diyanet entsandter Imam der DITIB-Gemeinde in Solingen ver채nderte das W채hlerverzeichnis eines in Ankara registrierten W채hlers auf unbefugte Weise. Laut einer t체rkischen Zeitung haben oppositionelle Wahlhelfer den Sachverhalt festgehalten. Das Konsulat r채umte gegen체ber dem Solinger Morgenpost diese Unregelm채횩igkeit ein.

(Dokumente 체ber Wahlbetrug durch Imam H.횉.)

UETD Vertreter durch Selfie erwischt

In einem weiteren Fall posierte Ahmet Duran, Vertreter der Erdogan-nahen Organisation UETD in Duisburg, in einem AKP Wahlkoordinationszentrum im Ausland mit einem Wahlzettel, noch bevor diese durch den Hohen Wahlausschuss (YSK) offiziell verteilt wurden. Nach 철ffentlicher Kritik entfernte der AKP-Engagierte sein Selfie aus den Sozialen Medien. Wie es zu solchen Unregelm채횩igkeiten kommen konnte und welchen Einfluss das auf die Ergebnisse in Deutschland hatte, konnte bislang nicht aufgekl채rt werden.

(UETD Duisburg und AKP Wahlkoordinationszentrum im Ausland Duisburg Funktion채r Ahmet Duran)

HAYIR Lager ern체chtert, aber zuversichtlich

(CHP Frauen in t체rkischen Caf챕s bei der Nein Kampagne)

Auf der anderen Seite haben auch Gegner des Referendums wochenlang gearbeitet. Nurten Sev체k zog gemeinsam mit ihren Freundinnen in K철ln von Teestube zu Teestube und z채hlten ihre Argumente f체r ein HAYIR (쏯ein) auf. Die mutigen Frauen aus K철ln konnten 쏤ragezeichen verursachen, da die Ja-Sager oft nicht w체ssten, warum sie 체berhaupt daf체r sind. Heute ist klar, dass ihr Einsatz nicht ausgereicht hat. Nurten Sev체k bereut ihren Aufwand aber keinesfalls, 쐂a alles f체r eine bessere und demokratische st채rkere T체rkei gewesen ist. Au횩erdem hat sich immerhin die H채lfte der Nation gegen das Pr채sidialsystem entschieden. Das macht Hoffnung f체r die Zukunft.

Anlass zum Feiern hingegen hat der 18-j채hrige Oguzhan Sancar aus Stuttgart. Entsprechend den Wahlergebnissen geh철rt der junge Deutsch-T체rke zu der W채hlergruppe, auf die sich Erdogan am ehesten verlassen konnte. Junge Deutsch-T체rken, die sich an der Wahl beteiligten, haben sich mehrheitlich f체r die Verfassungs채nderung eingesetzt; das zeigen die Ergebnisse aus Deutschland. Oguzhan Sancar erkl채rt, er sei gefesselt, da die T체rkei unter Erdogan prosperiere. 쏡ie meisten seiner Versprechen hat er eingehalten. F체r unsere Zukunft haben ich und meine Familie mit einem JA gew채hlt., so der geb체rtige Schwabe.

51% entt채uschend gering, aber “gewonnen ist gewonnen”

Trotzdem kann Oguzhan Sancar auch seine Entt채uschung nicht verbergen. Denn trotz Sieg, 쐗aren die Ergebnisse schockierend knapp. Das h채tte ich nicht gedacht. Dieser Unmut macht sich auch bei der Elif Tabak bemerkbar. Die 21-j채hrige K철lnerin zeigt sich ver채rgert und doch zugleich erleichtert 쏺iel zu wenig, 51%. Es h채tten mindestens 60% sein m체ssen. Aber gewonnen ist gewonnen.

Das Referendum ist vorerst abgehakt, denn obwohl im Augenblick Kritiker und Oppositionelle die Ergebnisse anfechten wollen, feiern die Bef체rworter des Pr채sidialsystems ihren knappen Sieg. Sp채testens seitdem Erdogan vor die Medien getreten ist und trotz vieler Unregelm채횩igkeiten und Hinweisen auf schwerwiegende Manipulationen seinen Sieg verk체ndet hat, feiern auch die Deutsch-T체rken ihren Staatspr채sidenten im Ausnahmezustand. Am liebsten in lauten Autokorsos.

Erschienen auf Euronews.de von H체seyin Topel