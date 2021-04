Zum Abschluss der Turn-EM in Basel gewann Adem Asil aus der Türkei Bronze am Reck. Am Barren wurde Ferhat Arıcan Erster.

Andreas Toba hat in Basel seine erste Europameisterschaftsmedaille gewonnen. Der 30 Jahre alte Turner aus Hannover holte am Sonntag in der letzten Entscheidung des Championats Silber am Reck. Der deutsche Mehrkampfmeister bekam für seine Übung 13,833 Punkte und musste sich nur dem Russen Dawid Beljawaski (14,066 Punkte) geschlagen geben. Dritter wurde der Türke Adem Asil mit 13,766 Punkten.

Federasyon Başkanımız Suat Çelen ve madalya kazanan sporcularımız Ferhat Arıcan ve Adem Asil’i arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ederiz 🇹🇷 pic.twitter.com/X9zegHa3rt — Türkiye Cimnastik (@turkcimfed) April 25, 2021

Sieger am Barren wurde der Türke Ferhat Arıcan mit 15,300 Punkten vor Beljawski (15,133). Die türkische Nationalmannschaft kehrt mit einer Gold-, einer Bronzemedaille, einer olympischen Quote und neun Endspielen aus der Schweiz zurück.

dpa/dtj