In einer DTJ-Serie mit dem Übertitel: “Die Stimme der Folter”, Folter und Vergewaltigung als Staatsgewalt – Ein chronischer Zustand in türkischer Haft, kommen die Opfer zu Wort. Heute veröffentlichen wir ein ausführliches Interview mit einer Gefolterten, die mittlerweile Asyl in Deutschland beantragt hat.

Zum Teil sind es persönliche Berichte, zum Teil basieren die Aussagen auf Beobachtungen und Erzählungen von Mitinsassen. Die Qualitätsstufe der Aussagen werden in den einzelnen Beiträgen kenntlich gemacht. Doch in allen Fällen handelt es sich um authentische Erfahrungen aus der Zeit in Untersuchungshaft und Gefängnissen. Die Echtheit der Aussagen und der Personen liegt in allen Fällen der Redaktion vor. Die Betroffenen gehen zum Teil offen, zum Teil lieber anonym vor die Kamera. Für viele ist die Erinnerung an die Tortur noch unvergessen, einfach zu frisch. Andere hingegen wollen Verwandte in der Türkei nicht in Gefahr bringen und möchten um jeden Preis unerkannt bleiben. Das DTJ geht mit den individuellen Wünschen nach Anonymisierung mit bestem Wissen und Gewissen um.

In der heutigen Folge geht es um eine 37-jährige Frau aus Istanbul, Mutter von zwei Kindern. Sie wurde eine Woche nach dem Putschversuch von der Polizei festgenommen, weil ein Mitarbeiter die Polizei alarmierte, da sie private Dokumente und Gegenstände in ihrem Büro verstaute. Obwohl die Polizei keine relevanten Beweismaterialien sichern konnte, wurde sie aufgrund von Verdacht festgenommen und in der Untersuchungshaft gefoltert. Die Frau lebt heute samt ihrer Familie im deutschen Exil. Ein schwieriges Interview für alle Beteiligten. In diesem Interview nennen wir sie Sezen

DTJ: Hallo. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Wir wissen, dass dieses Interview für Sie nicht sehr leicht sein wird. Sie sind eine sehr tapfere Frau. Sie leben seit mehr als einem Jahr in Deutschland. Was hat sich seit dem Putschversuch in Ihrem Leben verändert?

Sezen: Wir waren am 15. Juli 2016 und in der Woche darauf im Urlaub. Nach dem 15. Juli wurde der Urlaub meines Mannes annulliert, da mein Mann Beamter war. Daraufhin sind wir zurück nach Hause gefahren. Eine Woche darauf hat mein Mann seinen Job verloren. Danach wollte mein Mann nicht mehr zu Hause bleiben, da wir andauernd hörten, wie Mitarbeiter und Freunde meines Mannes verhaftet wurden. Er wollte für eine Weile aus der Ferne beobachten, wie sich die Lage weiterentwickeln würde. Also waren wir nach dem 15. Juli zunächst einmal voneinander getrennt und auch die Kinder haben ihren Papa eine Weile nicht gesehen. Ich war in einer privaten Firma in leitender Funktion tätig. Mein Mann hatte mir am Tag seiner Suspendierung Teile seiner privaten Materialien anvertraut, beispielsweise seinen Lebenslauf und seine Kamera. Unsere Reisepässe hatte ich auch in mein Büro gebracht, da vielleicht die Polizei unser Haus durchsuchen könnte. Wir hatten gehört, dass die Polizei bei Durchsuchungen private Sachen beschlagnahmt. Vor allem Pässe usw. seien schon oft beschlagnahmt worden. Diese Dinge hatte ich in mein Büro gebracht und auch kein großes Geheimnis daraus gemacht. Wir hatten ja nichts zu verbergen. Aber einer meiner direkten Konkurenten aus der Arbeit, der zugleich wusste, dass mein Mann vom Dienst suspendiert wurde, hat mich an dem Tag bei der Polizei angezeigt. Wenige Tage nach dem 15. Juli stürmte die Polizei das Unternehmen und führte im Rahmen des Außnahmezustandes eine Durchsuchung durch. Diese Durchsuchung begann direkt an meinem Arbeitstisch. Die anderen wurden nicht angerührt.

Mit wem von der Gülen-Bewegung hat ihr Mann Kontakt?“

DTJ: Hat die Polizei staatsgefährdende Dokumente gesichert?

Sezen: Sie haben eben diese Sachen meines Mannes und einzelne Dokumente gefunden, etwa seinen Lebenslauf und haben dadurch festgestellt, dass er ein Beamter ist. Daraufhin haben sie mich gefragt, ob er suspendiert wurde oder nicht und ich sagte: „ja, sie haben ihn suspendiert“. Daraufhin nahm er mein Handy. Ich musste mein privates Handy entsperren und dem Mann die Nummer meines Mannes zeigen. Dann schickte ich von meinem Handy eine SMS an meinen Mann. „Kannst du mich von der Arbeit abholen?“, so lautete die Nachricht. Zu der Zeit war mein Mann gar nicht in der Nähe, also fand er merkwürdig, dass so eine SMS von mir kam. Er rief an und fragte: „Ist die Polizei da?“ ich habe das kurz bejaht, dann hat er aufgelegt. Als die Polizei gemerkt hat, dass er nicht mehr kommt, hat die Polizei in einer Ecke damit begonnen mich zu befragen. „Mit wem von der Gülen-Bewegung hat ihr Mann Kontakt? Sie wollten von mir Namen hören.

DTJ: Und, haben Sie Namen genannt?

Sezen: Natürlich nicht. Als ich sagte, dass ich keine Namen kenne, meinten sie, „Natürlich kennst du einen Namen, du warst bestimmt auch schon bei denen. Bring uns jetzt zu ihren Versammlungsorten!“. Dann haben sie mir versprochen, mich freizulassen, wenn ich tue was sie wollen. Obwohl ich mehrmals beteuert habe, dass mein Mann mit der Bewegung nichts zu tun hat und ich Keinen kenne, haben sie darauf bestanden. Während dessen wurden meine Kollegen nach mir befragt. Unter den Unterlagen haben sie nichts relevantes gefunden. Nur private Dokumente meines Mannes. Aber ich wurde als Verdächtige mitgenommen.

DTJ: Wie ging es dann weiter?

Sezen: Nach der Festnahme haben sie mich auf dem Revier zwei männlichen Beamten übergeben. Die haben mich durch einen langen Korridor gebracht, mit drei Zimmern auf der linken Seite. Ich kam in dem mittleren der drei Zimmer unter. Entlang des ganzen Flures und in den Räumen waren überall Männer, sie lagen auf dem Boden, ihre Augen, Hände und Beine waren gebunden. Einer der Polizisten hat die Leute auf dem Boden andauernd getreten. In dem Raum warteten Polizisten, die die Befragungen durchführten. Sie haben ihnen von mir erzählt, dass ich die Frau eines Beamten bin, der suspendiert wurde, über den eine Anzeige erstattet worden sei, dass er ein Mitglied der Gülen-Bewegung sei. Dann sind sie gegangen und es kam ein Polizist, der eine Zange in der Hand hielt.

DTJ: Wurden Sie mit der Zange gefoltert?

Sezen: Der Polizist mittleren Alters hat sich vor mich gesetzt. Er stellte sich als Cengiz vor, er wolle mir nur einige Fragen stellen. „Wie hast du deinen Mann kennengelernt? Wer sind die Freunde deines Mannes? Mit wem trifft er sich privat? Finden in eurer Wohnung wöchentliche Haustreffen statt? Wer sind die zivilen Freunde deines Mannes? Du wirst mir ihre Namen nennen! Wie hast du die Uni-Aufnahmeprüfung bestanden? Hat es jemanden gegeben, der dir die Fragen geleakt hat?“ Danach ging er und gab mir Bedenkzeit. Dabei bedrohte er mich: „Stell dir mal vor, was dir alles zustoßen kann, wenn du die falschen Antworten gibst“. Dann ging er in den Nebenraum, links von mir. Dort trat er brüllend und schlimm fluchend hinein. Er brüllte den Gefangenen in dem Raum zweimal an, er soll die Beine breit machen. Danach schlug er ihn, der Häftling hat heftig geschrien.

DTJ: Konnten Sie das beobachten?

Sezen: Nein, aber es war so nah, dass ich alles gehört habe. Danach kam er wieder in meinen Raum. Bei den wenigen Schritten in meinen Raum hat er die Leute im Korridor heftig getreten. Das konnte ich dann auch sehen. Einer dieser Männer auf dem Boden flehte ihn an, bitte nicht in sein Bauch zu treten, da er vor wenigen Wochen im Bauchbereich operiert worden sei. Daraufhin hat er sich darüber lustig gemacht und absichtlich mehrmals in sein Bauch getreten. Schließlich kam er zu mir und fragte mich ob ich die Zeit zum Überlegen gut genutzt habe. Ich habe beteuert, dass wir nichts mit der Bewegung zu tun haben. Weder mein Mann, noch ich und dass ich auch nicht weiss, ob einer unserer Freunde von der Bewegung ist oder nicht. Dann fragte er mich, mit wem mein Mann sich am meisten getroffen hat. „Wer hat dich mit deinem Mann verkuppelt?“ Auf diese Dinge habe ich nicht geantwortet. Ich habe betont, dass mein Mann nichts mit der Bewegung, oder mit dem Putsch zu tun hat. Währenddessen kam ein anderer Polizist und sie hatten ein langes Teil mit einem schmalen und einem breiten Ende. So etwas wie ein Baseball-Schläger. Es war scheinbar ein Schlagstock und damit haben beide angefangen auf meine Beine zu schlagen. Einer schlug auf mein linkes Bein, der andere auf das rechte Bein. Die Schläge wurden dann immer stärker und sie sagten: „Sprich endlich!“ Ich erwiderte, dass ich keine Ahnung habe, niemanden von der Bewegung kenne und dass sie die falsche Person verhören. Ich habe sie angefleht damit aufzuhören, weil es nicht mehr zu ertragen war. Aber sie hörten nicht auf. „Wenn du willst, dass das aufhört, dann wirst du schon reden müssen!“ hieß es stattdessen.

DTJ: Obwohl es schwer für Sie sein muss, könnten Sie die Folter näher beschreiben?

Sezen: Es ist wirklich schwer. Es ist so, als würde alles nochmal passieren. Wenn ich öfter Pausen einlegen muss, wissen Sie wieso…

Dann hat einer von ihnen mir den Schlagstock in die Hand gedrückt und mich aufgefordert ihn damit zu schlagen, aber ich hatte keine Kraft. Ich hätte ihn sowieso nicht geschlagen, aber ich konnte das Teil auch gar nicht mehr halten. Dann haben sie mich angebrüllt: „Jetzt nimm das Teil endlich in die Hand!“ Ich habe es dann gehalten, in dem ich den Schlagstock auf meinem Bein abgestützt habe. „Du kannst uns schlagen“ haben sie ständig gesagt. Das war wohl eine Art der Provokation. Danach hat er den Schlagstock wieder genommen und weiter auf mich eingeschlagen. Dann haben sie mir zwei weitere Minuten Bedenkzeit eingeräumt und gingen wieder in das Zimmer rechts von mir. Aber ich habe gehört, wie einer der beiden gesagt hat: „Guck, der atmet nicht einmal mehr, kein Mucks. Mit dem sind wir für heute durch. Da machen wir besser morgen weiter“. Dann sind sie in den Korridor gegangen und haben die anderen Leute geschlagen. Ich habe die ganze Nacht lang Geschrei und Schläge gehört. Später kamen sie zurück zu mir, haben wieder nach Namen gefragt. Als ich wieder keine Namen nannten, sagten sie, dass sie Polizistinnen holen und mich splitternackt ausziehen lassen, um mich in eine Zelle mit mindestens zehn Soldaten werfen, die seit Tagen nichts zu fressen bekommen haben. Einer von ihnen sagte: „Hast du eine Ahnung wie die drauf sind?“ Der andere meinte „Wieso warten wir auf Polizistinnen um sie auszuziehen? Lass uns sie einfach in diese Zelle werfen!“

DTJ: Für diese Frage entschuldigen wir uns aufrichtig, aber haben sie etwas dergleichen mit Ihnen gemacht?

Sezen: Ich habe sie angefleht, mich bitte nicht zu vergewaltigen. Einer versuchte aber bereits Polizistinnen mit dem Telefon zu erreichen. Weil es nach Mitternacht war, waren die Beamtinnen aber zum Glück bereits gegangen. Sie sprachen darüber im Korridor. Dann kamen sie zurück, sprachen von einer Krankenschwester, die sie gestern wohl übel zugerichtet haben sollen. Sie sagten mir dann, sie wollen nicht, dass ich auch so ende wie die Krankenschwester. Dann trat einer sehr nah an mich heran und sagte: „Die Frauen sind wohl nicht mehr da, dann ziehen wir dich eben aus“.Diesmal bedrohte er mich ganz direkt mit Vergewaltigung.

DTJ: …

Sezen:Ich habe sie nur noch angefleht, dass sie mich endlich frei lassen, damit ich zu meinen Kindern kann. Einer der beiden sagten dann: „Ich glaube die hat wirklich keine Ahnung, lass uns nicht mehr Zeit mit ihr verlieren“. Der andere sagte, dass ich bestimmt etwas wisse. Daraufhin haben sie um mich gewettet. „Wir übergeben sie dem Staatsanwalt und der prüft ihren Fall. Wenn sie verhaftet wird, kaufst du mir halt eine teure Gebetskette. Wenn nicht, kaufe ich dir eine spezielle Gebetskette“. So absurd das auch klingen mag, war der Wetteinsatz um mich eine religiöse Sache. Eine Gebetskette. Ich bezweifle, dass diese beiden Ungeheuer tatsächlich an einen Gott glauben. Jedenfalls ließen sie mich endlich in dem Zimmer alleine zurück. Gegen Morgen kam ein anderer Polizist. Bei Schichtwechsel haben sie über uns geredet. Über den einen meinten sie, der bewegt sich nicht mehr, lass ihn in Ruhe. Um den kümmere ich mich heute Abend. Über mich sagten sie, dass ich die Frau eines alten Beamten bin und dass ich nichts gesagt hätte, obwohl ich sicher vieles wüsste. „Befragt sie auch nochmal, danach wird sie an die Staatsanwaltschaft überführt“. Dann kamen immer wieder Polizisten und haben mich immer wieder befragt. Das Interessante war, sie haben mich nie nach Dokumenten oder relevanten Dingen gefragt, sondern nur nach zivilen Namen. Immer zu, ob ich oder mein Mann von der Bewegung seien? Wen wir von der Bewegung kannten.. Wer oft zu uns nach Hause kam.. Das wurde ich andauernd gefragt. Ich habe immer nur meine Antworten wiederholt. Es gab einfach nichts, was ich hätte sagen können. Dabei war ich in einer Verfassung, in der ich womöglich alles preisgegeben hätte, was ich wusste. Allein um zu meinen Kindern zurückzukehren.

DTJ: Wie lange hat alles gedauert?

Sezen: Mit allen Stationen, Hausdurchsuchung und so weiter, war ich 1,5 Tage in U-Haft, aber sie haben mir nicht einmal ein Glas Wasser gegeben. Auch die anderen Häftlinge haben nichts bekommen. Einer bat die Polizisten um etwas Essen und Wasser, damit er seine Medizin nehmen kann. Darüber haben sie sich lustig gemacht: „Ach ja, willst du denn Kebab? Sollen wir dir was bestellen?“. Dann haben sie meine Überführung an die Staatsanwaltschaft organisiert. Ich habe meinen Anwalt einschalten wollen, aber sie sagten mir, dass mir ein Anwalt zugeteilt wurde. Der kam dann, als ich von der Polizei verhört wurde. Ich dachte, dass ich vielleicht mal vorher mit dem Anwalt sprechen kann, aber der bekam dann alles mit, als ich die ganze vergangene Nacht dem Polizisten erläuterte. Auch dieser Polizist hat dieselben Fragen gestellt und meine Aussagen im Computer abgetippt. Der Anwalt hat mich nicht beraten. Er war einfach nur dabei. Dann sagten sie mir: „Sag deinem Mann er soll kommen, sonst wirst du verhaftet“. Ich gab ihnen die Nummer des Anwalts meines Mannes. Dann hat mein Anwalt den Anwalt meines Mannes angerufen. Über seinen Anwalt hat dann mein Mann mitgeteilt, dass er in einer anderen Stadt ist und ein Flugticket gekauft hat, nun auf dem Weg sei, um zu mir zu kommen. Später haben sie mir meine Anhörung vorgelegt, damit ich es unterzeichne. Als ich es lesen wollte, haben sie mich gezwungen es einfach so zu unterzeichnen: „Wir haben keine Zeit dazu. Unterschreib jetzt, da warte noch so viele andere Fälle!“. Dann habe ich dieses Schriftstück einfach unterschrieben. Dabei war mein Anwalt auch dabei, aber der hat nur tatenlos zugeschaut. Mein hat meinem zugeteilten Anwalt ein Foto von seinem Ticket geschickt. Sie haben den Staatsanwalt gebeten, mich nicht zu verhaften, da er unterwegs war. Auf dem Weg zum Staatsanwalt konnte ich vor schmerzen nicht mehr wirklich gehen. Dabei hat es vor der U-Haft und am Ende der U-Haft eine ärztliche Untersuchung gegeben. Am Anfang haben sie mich gefragt ob es mir gut geht, ich sagte nichts. Der Arzt hat mich nicht einmal angeguckt. Ich musste ein Papier unterschreiben, das alles ok ist. Der Polizist war auch bei dem Arztbesuch anwesend. Ich konnte weder gehen, noch stehen. Alles hat geschmerzt.

DTJ: Wann kamen Sie vor einen Staatsanwalt?

Sezen: Gegen 12 Uhr. Er befragte mich. Ich bat ihn, die sichergestellten Unterlagen aus meinem Büro zu sichten, da darunter kein strafbares Papier war. Ich war mir sehr sicher. Die Unterlagen lagen in einem verschlossenen Umschlag auf seinem Tisch, aber er hat sich nichts davon angeguckt. Stattdessen hat er mich nach meinem Mann gefragt, danach gefragt, wem die Sachen in dem Umschlag gehören. Ich sagte, dass ein Teil meinem Mann, ein Teil seinen Freunden und ein Teil mir gehört, weil man auch meine Sachen im Unternehmen beschlagnahmt hatte. Der Richter hat gefragt, ob mein Anwalt etwas hinzuzufügen hat. Er sagte, dass er meine Freilassung fordere. Ich bat den Staatsanwalt, dass er mich bitte nicht verhaften soll, da ich zwei Kinder habe und unschuldig bin. Daraufhin wurde ich zum Glück freigelassen. Allerdings mit der Auflage drei Tage die Woche mich bei der örtlichen Polizeibehörde zu melden. In dem ganzen Prozess habe ich nie die Schriftsätze und Protokolle bekommen. Wir haben nur das Urteil des Richters in der Hand.

DTJ: War damit der Spuck für Sie erledigt?

Sezen: Naja, fast. Als ich zur Entlassung meine Utensilien abgeholt habe, klingelte in dem Augenblick das Handy eines der Polizisten, der mich verhört und gefoltert hatte. Er ging ran und meinte, „Glückwunsch! Du hast eine neue Gebetskette gewonnen, mein Freund. Sie wurde entlassen“. Der gegenüber war scheinbar mein anderer Peiniger, der sich darüber freute und den anderen bat , sich bei mir für die Kette zu bedanken. Er tat es. Ich habe in dem Augenblick gefühlt, was es heißt seiner Würde beraubt zu werden. Ich habe nichts gesagt und bin einfach nur raus gegangen. Ich bin sofort nach Hause gegangen. Mein Mann ist nach meiner Freilassung wieder untergetaucht. Wir hatten Glück, dass sie mich freigelassen haben, bevor er gekommen ist. Danach sind wenige Tage vergangene und wir haben die Flucht aus der Türkei riskiert. Für die Flucht haben wir ein Haus in Istanbul verkauft. Nahezu das ganze Geld vom Verkauf ging an die Schlepper. Jetzt sind wir in Deutschland, haben Asyl beantragt und wollen so schnell wie möglich Deutsch lernen. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Ein neues Leben mit Ende 30. Gott sei Dank!





