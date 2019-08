Özgür Doğan. Ein normaler Lehrer, der zu seinem Doktortitel hinarbeitete -zumindest war das bis zum Putschversuch 2016 so. Danach hat sich das Leben, so wie auch vieler anderer Lehrer, verändert. Der Lehrer wurde festgenommen und ist nun in einem Gefängnis in der westtürkischen Stadt Izmir inhaftiert. Doch das ist nicht das größte Problem Doğans. Doğan ist gleichzeitig an krebs erkrankt. Unter den Umständen der Gefängnisanstalt nimmt seine Krankheit eine ganz andere Dimension an. Seine Ehefrau und drei Kinder warten sehnsüchtig auf die Freilassung von Özgür. Die Ehefrau versucht nun auf die Situation aufmerksam zu machen.

„Werdet entweder jetzt oder gar nicht meine Stimme“

„Vielleicht werden wir in ein paar Tagen hören, dass Özgür Doğan wegen Versäumnissen gestorben ist“, schrieb die Ehefrau unter einem Tweet des HDP-Abgeordneten Ömer Faruk Gergerlioğlu. Gergerlioğlu macht schon seit langem auf Menschenrechtsverletzungen in der Türkei aufmerksam. „Werdet jetzt meine Stimme oder macht keinen Beitrag über meinen Mann nachdem ihm was passiert ist“, so die Ehefrau Doğans weiter.

Hocam belki bir kaç gün sonra Özgür Doğan’nin ihmalle ölümü duyulacak!! Ya şimdi sesime ses olun yada eşime birşey olursa kimse benim ve eşimin haberini yapmasin.

5 aydir nadir bir tür olan ve çok hizli yayilan kanserle tek başina mücadele eden bir baba.. — ÖzgürDoğanaTahliye(seyraa) (@Seyraa6) August 25, 2019

„Ich bin traurig, weil du alleine auf die Kinder aufpassen musst“

In einem Brief an seine Frau schrieb Özgür Doğan, dass er vor allem deshalb traurig sei, weil sie alleine auf die Kinder aufpassen müsse: „Es ist mir bewusst, dass das nicht jeder schaffen kann. Aber ich bin mir sicher, dass wir -so Gott es will- eine große Entlohnung dafür bekommen werden.“