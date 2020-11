Israel erweitert laut Human Rights Watch seine illegalen Siedlungen im Westjordanland. In den letzten Tagen haben israelische Streitkräfte ein palästinensisches Dorf zerstört und 73 Menschen – darunter 41 Kinder – obdachlos gemacht.

Die israelischen Behörden haben einen ländlichen palästinensischen Weiler im besetzten Westjordanland abgerissen. Dabei wurden mehr als 70 Gebäude zerstört. Dies gilt als größter Abriss im letzten Jahrzehnt und größte Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland seit über vier Jahren. In einer Erklärung der Vereinten Nationen heißt es, dass 73 Menschen – darunter 41 Kinder – in dieser sogenannten „Hütegemeinschaft“ lebten.

