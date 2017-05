Der K端nstler Cevdet Erek ist bei der Gestaltung des t端rkischen Pavillons auf der Venedig-Biennale auch auf die aktuell schwierige Zeit in seinem Heimatland eingegangen. Auf ihn sei von Seiten der Regierung kein direkter Druck ausge端bt worden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Venedig. Es gebe aber so viele Menschen, die unterdr端ckt w端rden. 束Generell ist es 端berhaupt keine gute Zeit.損 Viele K端nstler h辰tten das Land verlassen. Er wolle aber in Istanbul bleiben. Im Vergleich zu den wirklich unterdr端ckten Menschen k旦nne er sich nicht beklagen.

In dem Pavillon zeigt Erek (geboren 1974) eine architektonische Soundinstallation mit dem Titel 束IN損, die eine sehr subtile Wirkung hat. Ein Zaun deutet Grenzen und Gefangensein an. Aus Lautsprechern kommen verschiedene Sounds, die manchmal wie Zirpen, dann wieder wie Sch端sse klingen. Auf T端rkisch kommt Gefl端ster, das im Begleitheft auf Englisch 端bersetzt lautet:束drummer in the battlefield scene, a momentary hesitation in her hand, may the war end.損