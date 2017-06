Kilicdaroglu wirft Erdogan Einflussnahme auf Justiz vor

Der t端rkische Oppositionsf端hrer Kemal Kilicdaroglu hat Staatspr辰sident Recep Tayyip Erdogan beschuldigt, Einfluss auf die Justiz zu nehmen. Der Chef der gr旦ten Oppositionspartei warf Erdogan am Dienstag vor, 束Anordnungen an die Gerichte損 zu geben. Kilicdaroglu k端ndigte bei einem Protestmarsch vonAnkara nach Istanbul an, Beweise daf端r vorzulegen oder andernfalls seinen Abschied aus der Politik zu nehmen. An die Richter im Land appellierte er:束Urteilt nicht nach den Anordnungen aus dem Palast.損

Kilicdaroglu nannte Erdogan erneut einen 束Diktator損 und sagte:束Wenn mehr als 150 Journalisten im Gef辰ngnis sind, k旦nnt Ihr niemandem weismachen, dass es in diesem Land Demokratie gibt. Ja, in diesem Land gibt es keine Demokratie, in diesem Land gibt es keine Gerechtigkeit.損 Er warf Erdogan vor, mit der Verh辰ngung des bis heute geltenden Ausnahmezustands nach dem Umsturzversuch vom Juli vergangenen Jahres einen weiteren 束Putsch損 ver端bt zu haben.

Kilicdaroglu f端hrt den Protestmarsch von der Hauptstadt Ankara in die mehr als 400 Kilometer entfernte Metropole Istanbul seit Donnerstag an. Ausl旦ser des 束Gerechtigkeitsmarsches損 war die Verurteilung des CHP-Abgeordneten Enis Berberoglu zu 25 Jahren Haft wegen Geheimnisverrats. Erdogan hatte Kilicdaroglu vorgeworfen, mit dem Marsch die in der Verfassung garantierte Unabh辰ngigkeit der Gerichte zu missachten. Erdogan warnte die Teilnehmer:束Wundert Euch nicht, wenn Euch die Justiz morgen ebenfalls vorl辰dt.損

Wo war Kilicdaroglu und die CHP bei den Verhaftungen der HDP?

Indes wird auch die Unterst端tzung der 端brigen Opposition die CHP und den Parteivorsitzenden Kilicdaroglu bei seinem Marsch f端r die Demokratie kaum mehr erreichen. Grund f端r die Zur端ckhaltung der HDP ist, dass die CHP die Verhaftungen der prokurdischen Politiker stillschweigend beobachtet und hingenommen habe. Nicht nur die AKP und MHP, auch die CHP habe keinen Einwand gegen diesen Umgang mit der HDP an den Tag gelegt.

Die MHP unterst端tzt den Marsch von Kilicdaroglu selbstverst辰ndlich auch nicht. Parteivorsitzender Devlet Bah巽eli hatte seine Haltung bereits am ersten Tag der Aktion unmissverst辰ndlich deutlich gemacht. Via Twitter bedrohte der greisenhafte MHP Chef mit seinen Nationalisten von Istanbul CHP Chef Kilicdaroglu gegen zu marschieren. „Mal sehen wo wir uns treffen und wie es ausgeht“.

dpa/dtj