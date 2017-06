Die gr철횩te t체rkische Oppositionspartei CHP hat Regierungspl채ne kritisiert, die Evolutionstheorie von Charles혻Darwin혻und den Darwinismus aus den gesetzlichen혻Schullehrpl채nen zu streichen. Der CHP-Abgeordnete f체r Istanbul, Baris Yarkadas, warf der islamisch-konservativen AKP vor, das Land nach islamischen Gesetzesprinzipien혻regieren zu wollen.

짬Eine erwiesene Theorie aus den Lehrpl채nen zu entfernen hei횩t, Wissen und Wissenschaft zu missachten. Die AKP-Regierung ersetzt sie mit einem Programm, das Scharia-Prinzipien enth채lt쨩, sagte혻Yarkadas der Nachrichtenagentur dpa am Freitag.

Alpaslan Durmus, Oberster Erziehungsrat des Bildungsministeriums, hatte am Dienstag angek체ndigt,혻die Evolutionstheorie sei nicht Teil der neuen Lehrplanentw체rfe. Durmus begr체ndete die Entscheidung des Ministeriums damit, die Theorie sei 짬zu kompliziert쨩 und혻짬zu kontrovers쨩 f체r j체ngere Sch체ler. Der vom t체rkischen Pr채sidenten Recep Tayyip Erdogan genehmigte Lehrplanentwurf muss erst im Amtsanzeiger erscheinen, um in Kraft zu treten. Die CHP k체ndigte an, den gesetzlichen Lehrplan in diesem Fall vor Gericht anzufechten.

Im Februar hatte der t체rkische Bildungsminister Ismet Yilmaz mit der Andeutung, der Darwinismus werde eventuell aus den Lehrpl채nen gestrichen,혻f체r einen Sturm der Entr체stung gesorgt. 짬Es gibt vielleicht Hunderte, Tausende Theorien. Wir k철nnen nicht alle behandeln쨩, sagte Yilmaz damals in einem Fernsehinterview.

