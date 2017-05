LIVEBLOG: Historisches Referendum in der TÃ¼rkei

Pr채sidialsystem "EVET" oder "HAYIR"?

LIVEBLOG: Historisches Referendum in der T체rkei

Die T체rken entscheiden heute bei einem historischen Referendum 체ber die Zukunft ihres Landes. Stimmen die meisten f체r ein “EVET”, so wird ein Pr채sidialsystem eingef체hrt. Der n채chste Pr채sident wird dann ab 2019 gew채hlt.

Bleiben Sie mit unserem Liveblog auf dem aktuellen Stand:

23:55 (MEZ): ENDE DES LIVEBLOGS: Wir bedanken uns f체r das Interesse und hoffen, dass wir Sie umfassend zu den Ereignissen in der T체rkei informieren konnten. Berichte zum Thema werden in den kommenden Tagen folgen. Auch 체ber unsere Social Media-Kan채le informieren wir Sie gerne. Klicken Sie HIER, um eine kleine Zusammenfassung des Tages zu erhalten.

23:05 (MEZ): Laut t체rkischen Medienberichten will Staatspr채sident Erdogan schon am Montag die Kabinettssitzung leiten.

22:59 (MEZ): W채hrend ein Teil der Bev철lkerung den Sieg feiert, protestiert ein anderer Teil gegen die vermeintlichen Unregelm채횩igkeiten der t체rkischen Wahlkommission.

22:35 (MEZ): Die t체rkische Wahlkommission hat den Sieg des #EVET-Lagers best채tigt. Der Vorsprung sei nicht mehr einholbar. Der Vorsprung des EVET-Lagers gegen체ber dem #HAYIR-Lager bei 1,25 Millionen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei stolzen 85,6%.

In Deutschland haben 63% der wahlberechtigten T체rken pro Verfassungs채nderung abgestimmt.

22:15 (MEZ): Der Oppostionsf체hrer Kemal Kilicdaroglu spricht 체ber die Ergebnisse. Er kritisiert den t체rkischen Wahlrat wegen der Unregelm채횩igkeiten.

21:39 (MEZ): Erdogan setzt weiter auf Konfrontationskurs: “Es gibt einige, die dieses Ergebnis kleinreden wollen.”

21:38 (MEZ): Erdogan: “Ich werde bald mit Yildirim und Bahceli bez체glich der Todesstrafe ein Gespr채ch f체hren.”

21:37 (MEZ): Erdogan: Die T체rkei ist Vorbild, 86 Prozent Wahlbeteiligung.

21:30 (MEZ): Nach dem Pressestatement tritt Erdogan nun vor dem Volk auf und h채lt seine traditionelle Balkonrede, bei der auch seine Familie an seiner Seite steht.

21:10 (MEZ): Staatspr채sident Recep Tayyip Erdogan gibt eine offizielles Pressestatement ab. Er spricht von einer “historischen Entscheidung”.

20:44 (MEZ): Die CHP-Abgeordnete 횜yk체 Evren 횜zen beklagt, dass die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu bereits Ergebnisse als ausgez채hlt meldet. Es gebe noch viele unge철ffnete Stimmzettel.

AA se챌imleri bitirdi de휓il mi? YSK da bekleyen bu oylar ne ? Bunlar say캇lmayacak m캇 ? Nas캇l kesin sonu챌 a챌캇klan캇r? pic.twitter.com/ZSetrCNjFE 횜YK횥 EVREN 횜ZEN (@oykuozenchp) 16. April 2017





20:40 (MEZ): Die TeilnehmerInnen der Rede von Yildirim singen Lobeslieder f체r den Staatspr채sidenten Recep Tayyip Erdogan. Yildirim bedankt sich beim Volk. Man sei wie ein einziger K철rper und die “spalterischen Verr채ter” h채tten in diesem Land keine Chance.

20:39 (MEZ): Der t체rkische Ministerpr채sident und AKP-Vorsitzende Binali Yildirim beginnt mit seiner traditionellen Balkonrede.

Laufend: Die aktuellen Ergebnisse:

19:31 (MEZ): Au횩enminister Gabriel: “…k체hlen Kopf zu bewahren + besonnen vorgehen.” #

AM @sigmargabriel: Wie auch immer das Votum in der #T체rkei ausfallen wird: Wir sind gut beraten, k체hlen Kopf zu bewahren+besonnen vorzugehen Ausw채rtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 16. April 2017

19:27 (MEZ): Kritik gegen체ber der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu: Laut offiziellen Zahlen des t체rkischen Wahlrats soll die Zahl der ge철ffneten Wahlurnen bei 70% liegen.

Canl캇 yay캇nda fla힊 a챌캇klama: ‘YSK’ya g철re a챌캇lan sand캇k y체zde 70’https://t.co/2Ar6atiKEW pic.twitter.com/QQ4WeHQSZp Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 16. April 2017







19:25 (MEZ): Die Oppositionspartei CHP kritisiert die Ausz채hlungsmethoden der t체rkischen Wahlkommission. Manipulierte Stimmen seien anerkannt worden.

Genel Ba힊kan Yard캇mc캇m캇z @bulenttezcanchp: YSK Derhal Bu Hatadan D철nmeli! pic.twitter.com/xYk3BsMXuT CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 16. April 2017

18:57 (MEZ): Die in Deutschland lebenden wahlberechtigten T체rken haben deutlich (64%) mit einem “Ja” f체r das Pr채sidialsystem gestimmt.

18:55 (MEZ): Einsch채tzung des ARD Istanbul-Korrespondenten Michael Schramm:





Quelle: tagesschau.de/

18:50 (MEZ): Der t체rkische Ministerpr채sident und AKP-Vorsitzende Binali Y캇ld캇r캇m will um 21.00 Uhr t체rkischer Ortszeit eine Rede halten. 17:28 (MEZ): Auch bei 63% ausgez채hlten Stimmen hat “EVET” einen gro횩en Vorsprung.

17:12 (MEZ): Etwa 48% der Stimmen wurden bereits ausgez채hlt. So sieht der aktuelle Stand aus: 17:04 (MEZ): In der 채gaischen Metropole Izmir wiederum liegen bei den bisher ausgez채hlten Ergebnissen die Contra-Seite vorne.

17:02 (MEZ): Die “Verbote zur Wahl” sind nun offiziell aufgehoben. Erste Ergebnisse k철nnen bekanntgegeben werden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajans캇 gibt erste Ergebnisse aus Ankara bekannt. Demnach wurden etwa 13% der Stimmen in der Hauptstadt Ankara ausgez채hlt. Gro횩er Vorsprung pro Verfassungs채nderung.

17:01 (MEZ): Die “Verbote zur Wahl” sind nun offiziell aufgehoben. Erste Ergebnisse k철nnen bekanntgegeben werden. 16:55 (MEZ): Deutsche Medien berichten auch aus “Klein-Istanbul”, der sog. K철lner Keupstra횩e. 16:40 (MEZ): Der t체rkische Wahlrat soll auch nicht offiziell abgestempelte Zettel f체r g체ltig erkl채rt haben.

Der t체rkische Wahlrat erkl채rt erstmals auch nicht offiziell abgestempelte Zettel f체r g체ltig und 철ffnet der Manipulation T체r und Tor Dilek Zapt챌캇o휓lu (@dilekzaptcioglu) 16. April 2017

16:35 (MEZ): CNN T체rk meldet, dass 12% der Stimmen bereits ausgez채hlt worden sind. Allerdings d체rfen noch keine Teilergebnisse genannt werden.

12 % of votes counted, please monitor our feed for first results as they begin to pour in. #Turkeyreferendum pic.twitter.com/RZ3nGKfIXS CNN T체rk ENG (@CNNTURK_ENG) 16. April 2017

16:30 (MEZ): Die wahlberechtigten T체rken im Ausland durften bis vergangenen Sonntag, den 09. April, abstimmen. Auch diese Stimmen werden nun ausgez채hlt. 16:10 (MEZ): Die Stimmausz채hlung beginnt. Mit ersten Ergebnissen wird am fr체hen Abend gerechnet. 16:00 (MEZ): Auch die Wahllokale in den 체brigen St채dten und D철rfern werden nun geschlossen. Die Abstimmung ist damit offiziell beendet. 15:00 (MEZ): Erste Wahllokale im Osten des Landes werden geschlossen. 12:00 (MEZ): In D캇yarbak캇r soll es Tote nach einer Auseinandersetzung 체ber die Abstimmung gegeben haben. Offenbar innerfamil채rer Streit 체ber das Referendum. 10:55 (MEZ): Der Vorsitzende der Partei CHP, Kemal K캇l캇챌daro휓lu, geht an die Wahlurne, um 체ber die Verfassungs채nderung abzustimmen. 10:15 (MEZ): Staatspr채sident Recep Tayyip Erdo휓an verl채sst gemeinsam mit seiner Frau Emine Erdo휓an sein Haus in Istanbul, um an die Wahlurne an der Saffet 횉elebi-Schule zu gehen.

07:00 Uhr (MEZ): Nun beginnt im ganzen Land die Abstimmung. 06:00 Uhr (MEZ): Im Osten der T체rkei werden die Wahlurnen ge철ffnet. Wor체ber stimmen die T체rken ab? Eine Darstellung von Tagesschau.de