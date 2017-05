Merkel verteidigt doppelte StaatsbÃ¼rgerschaft

T├╝rken mit Doppelpass k├Ânnen loyal sein

Merkel verteidigt doppelte Staatsb├╝rgerschaft

Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die doppelte Staatsb├╝rgerschaft gegen Kritik auch aus den eigenen Reihen verteidigt. ┬źEin T├╝rkischst├Ąmmiger mit Doppelpass kann ebenso loyal zu Deutschland stehen wie ein T├╝rkischst├Ąmmiger, der nur die deutsche Staatsb├╝rgerschaft besitzt┬╗, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). Die Frage m├╝sse sein, ┬źwie wir Menschen schon m├Âglichst fr├╝h von unserer Art zu leben, unserem Grundgesetz, unseren Werten ├╝berzeugen.┬╗ Im bevorstehenden Wahlkampf werde ├╝ber alles gesprochen, was die Menschen f├╝r wichtig halten┬╗, betonte Merkel. ┬źDas Thema Staatsb├╝rgerschaft geh├Ârt mit dazu, aber es ist sicher nicht das entscheidende┬╗, sagte Merkel.

Vor knapp einem Jahr war die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einer ├Ąhnlichen Offensive auff├Ąllig geworden. Da ging es um die Loyalit├Ąt der T├╝rken, die die Christ Demokratin einforderte. F├╝r die Anliegen von Deutscht├╝rken wollte die Kanzlerin zwar ein offenes Ohr und Verst├Ąndnis haben, aber nur im Gegenzug dazu, dass lange in Deutschland lebende T├╝rken gegen├╝ber Deutschland Loyalit├Ąt beweisen m├╝ssen. Das war eine Reaktion auf die Demonstration von ca 40.000 T├╝rken in K├Âln nach dem gescheiterten Putschversuch in der T├╝rkei. Jubelnde Erdogan Fans hatten auf dem Deutzer Werft in K├Âln ihre Loyalit├Ąt gegen├╝ber dem t├╝rkischen Staatspr├Ąsidenten eindrucksoll unter Beweis gestellt, gleichzeitig aber eine Integrationsdebatte losgetreten, die die Debatte in Deutschland nachhaltig pr├Ągt.

Doppelpass der T├╝rken wegen Referendum in der Kritik

Besonders ist die doppelte Staatsb├╝rgerschaft Gegenstand hei├čer Diskussionen. Besonders aus der Reihen der CDU/CSU kommen scharfe T├Âne ├╝ber die T├╝rken, die in der T├╝rkei Erdogan w├Ąhlen, aber in Deutschland politische Diskussionen gr├Â├čtenteils ignorieren. Die Forderungen nach strengeren Regeln beim Doppelpass waren nach der Zustimmung einer Mehrheit der in Deutschland lebenden T├╝rken zum umstrittenen Pr├Ąsidialsystem in der T├╝rkei wieder lauter geworden. Einem Kompromissvorschlag von Innenminister Thomas de Maizi├Ęre zufolge k├Ânnten sp├Ątere Kinder- und Enkelgenerationen wieder gezwungen werden, sich f├╝r einen von beiden P├Ąssen zu entscheiden, damit sich das Recht auf den Doppelpass nicht endlos vererbt, auch wenn die Familie schon seit Generationen in Deutschland lebt und wie die Kinder auch die Enkel hier geboren sind.