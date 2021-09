Ein überraschender Spielverlauf mit einer unerwarteten Aktion und viel Trubel. Die Süper Lig-Begegnung zwischen dem amtierenden Meister Beşiktaş Istanbul und Aufsteiger Adana Demirspor hatte alles zu bieten. Hauptdarsteller: Das „Enfant Terrible“ Mario Balotelli.

Es war eine interessante Süper Lig-Begegnung zwischen dem amtierenden Meister Beşiktaş Istanbul und dem Aufsteiger Adana Demirspor am Dienstagabend. Der Aufsteiger holte in einem rasanten Spiel einen Drei-Tore-Rückstand auf. Endstand: 3:3 – ein Rückschlag für den Meister aus Istanbul. Doch viel interessanter als das Ergebnis war ein anderes Ereignis. Im Mittelpunkt: Mario Balotelli.

Der italienische Stürmer war im Sommer überraschend zu Adana Demirspor gewechselt und schien so, als hätte er nur auf dieses Spiel gegen Beşiktaş gewartet. Nicht, weil Balotellis Name immer wieder mit den Adlern in Verbindung gebracht worden war und ein Transfer nie zustande kam, sondern wohl wegen einer Aussage, die der aktuelle Chefcoach Sergen Yalçın einst in Richtung Balotelli von sich gab.