Der Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 gibt Levent Mercan zum türkischen Erstligaclub Fatih Karagümrük Spor ab. Karagümrük leiht den Mittelfeldspieler zunächst bis zum Ende der laufenden Spielzeit aus und besitzt darüber hinaus eine Kaufoption.

Der 20-Jährige aus dem Regionalligateam des Absteigers soll zunächst bis zum Ende der Saison in der Süper Lig spielen. Zudem besitzt der türkische Club eine Kaufoption. Mercan hatte in der Saison 2019/2020 fünf Bundesligaspiele für Schalke absolviert. In der vergangenen Spielzeit reichte es nur noch zu einem Kurzeinsatz. Auch in der zweiten Liga war der Mittelfeldspieler zuletzt ohne Einsatz-Perspektive.

Schalke 04 formasıyla Bundesliga deneyimi yaşayan genç oyuncu Almanya U-20 Milli Takımının formasını da giydi. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Levent Mercan'a Süper Lig’de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz. — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 16, 2021

„Levo ist ein junger Spieler, der nichts mehr braucht als regelmäßige Spielzeit, um den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben ihm offen und ehrlich kommuniziert, dass das auf Schalke schwierig wird. Deshalb ist dieser Wechsel die beste Option für alle Beteiligten. Wir drücken Levo die Daumen, dass er seine Chance in der Süper Lig nutzt“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder.

Vor Mercan wechselten in diesem Sommer-Transferfenster bereits Stambouli (Adana Demirspor), Mendyl (Gaziantep FK) und Kutucu (Başakşehir) aus Gelsenkirchen in die Türkei.

dtj/dpa