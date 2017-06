Nach Türkei und Deutschland: Auch die UN distanzieren sich von Unabhängigkeitsreferendum

Die Vereinten Nationen (UN) haben sich von dem geplanten umstrittenen Unabh채ngigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak distanziert. Sie habe nicht die Absicht, sich in irgendeiner Weise f체r die Abstimmung zu 짬engagieren쨩, teilte die UN-Mission im Irak am Mittwochabend zu dem am 25. September geplanten Referendum mit.

Die Kurden genie횩en im Nordirak bereits gro횩e Autonomierechte, streben aber seit langem nach v철lliger Unabh채ngigkeit. Vor allem das Chaos im Irak nach dem Vormarsch der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verst채rkte die Rufe nach einer Abspaltung. Das geplante Referendum d체rfte die ohnehin schon starken Spannungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen im Irak weiter versch채rfen.

T체rkei: Unabh채ngigkeitsreferendum schwerer Fehler

Zuvor hatten sich bereits die Regierungen des Iraks, der T체rkei und Deutschlands gegen das geplante Referendum gestellt.혻

Eine solche Abstimmung w채re ein 짬schwerer Fehler쨩, der der Integrit채t des Iraks schaden werde, teilte das t체rkische Au횩enministerium mit. 짬Der Erhalt der territorialen Integrit채t und politischen Einheit des Iraks ist eines der Grundprinzipien der t체rkischen Irakpolitik.쨩 Das Referendum w체rde zur Instabilit채t in der Region beitragen.