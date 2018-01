Nations League: Das sind die Gruppen des neuen Turniers

Die Gegner der deutschen und türkischen Fußball-Nationalmannschaften in der neuen Nations League stehen fest. Die DFB-Elf spielt in der Gruppenphase der Nations League gegen Frankreich und die Niederlande. Die Türkei muss gegen Schweden und Russland antreten. Das ergab die Auslosung für den neuen UEFA-Teamwettbewerb am Mittwoch in Lausanne. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw tritt von September bis November in Gruppe 1 der besten Staffel A in Hin- und Rückspiel gegen jeden Kontrahenten an.

Der Gruppensieger qualifiziert sich für die Finalrunde vom 5. bis 9. Juni 2019. Der Gruppenletzte muss in der nächsten Auflage der Nations League in der B-Staffel antreten. Den genauen Spielplan will die UEFA am späten Nachmittag bekannt geben.

Die je vier Gruppensieger aller vier Staffeln haben zudem die Möglichkeit, sich in einem Playoff-Turnier im März 2020 für die folgende EM zu qualifizieren, sofern sie sich das Ticket nicht schon über die reguläre Ausscheidungsrunde gesichert haben. Hier finden sie die Ergebnisse der Gruppenauslosung in der Übersicht:

Gruppenauslosung Nations League A bis D



Nations League A: Gruppe 1:

Deutschland

Frankreich

Niederlande Gruppe 2:

Belgien

Schweiz

Island Gruppe 3:

Portugal

Italien

Polen Gruppe 4:

Spanien

England

Kroatien Modus: Gruppen-1. qualifiziert für Final Four vom 5. bis 9. Juni 2019; Gruppen-3. steigen ab Nations League B: Gruppe 1:

Slowakei

Ukraine

Tschechien Gruppe 2:

Russland

Schweden

Türkei Gruppe 3:

Österreich

Bosnien und Herzegowina

Nordirland Gruppe 4:

Wales

Irland

Dänemark Nations League C: Gruppe 1:

Schottland

Albanien

Israel Gruppe 2:

Ungarn

Griechenland

Finnland

Estland Gruppe 3:

Slowenien

Norwegen

Bulgarien

Zypern Gruppe 4:

Rumänien

Serbien

Montenegro

Litauen Nations League D: Gruppe 1:

Georgien

Lettland

Kasachstan

Andorra Gruppe 2:

Weißrussland

Luxemburg

Moldau

San Marino Gruppe 3:

Aserbaidschan

Färöer

Malta

Kosovo Gruppe 4:

Mazedonien

Armenien

Liechtenstein

Gibraltar Modus: Gruppen-1. steigen auf; Gruppen-Letzte steigen ab Gruppenphase vom 6. September bis 20. November 2018

dpa/dtj