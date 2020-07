Reisen in der Türkei sind aktuell nur mit einigen Risiken möglich, zumindest in den Augen der Bundesregierung. Dem Tourismusbeauftragten Thomas Bareiß zufolge könnte die Reisewarnung nun aufgehoben werden. Die Türkei habe große Fortschritte gemacht. Was steckt dahinter?



Reisen in die Türkei sind wegen der Corona-Pandemie aktuell nur eingeschränkt möglich. Zuletzt hatte auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) betont, dass die viel diskutierte Reisewarnung in Kraft bleibe. Sein türkischer Amtskollege Mevlüt Çavuşoğlu (AKP) zeigte sich not amused.

Nun kommt wieder Bewegung in die Thematik: Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sieht gute Chancen für eine baldige Aufhebung der coronabedingten Reisewarnung für die Türkei. Dem TV-Sender RTL sagte er: „Wenn die Lage gut ist – und letzte Woche war die Lage gut – können wir relativ schnell die Öffnungen vorbereiten.“

Alles steht und fällt mit den Infektionszahlen

Der Tourismus-Experte betonte, dass alle Entscheidungen vom Infektionsgeschehen in der Türkei abhingen. Außerdem käme es auf die Reaktionsfähigkeit des türkischen Gesundheitssystems an.

Bareiß stellt den türkischen Behörden allerdings ein gutes Zeugnis aus: „Man merkt, da wird sicherlich auch viel gemacht, dass vor Ort gewährleistet ist, dass der Schutz da ist.“

Türkei „fair und gerecht behandeln“

Die Bundesregierung musste harsche Kritik einstecken, als sie Anfang Juni die Türkei als Hochrisikogebiet einstufte und eine Reisewarnung verhängte. Denn einige türkische Hotels wurden sogar vom deutschen TÜV auf ihre Hygienemaßnahmen geprüft. Dennoch änderte es nichts am Berliner Beschluss. „Mit jedem Land müssen wir fair und gerecht umgehen“, sagte nun der Tourismus-Beauftragte Bareiß.

Für Menschen mit türkischen Wurzeln ist das ein positives Zeichen, denn die weiterhin bestehende Reisebeschränkungem sind für sie besonders bitter. Nun besteht neue Hoffnung.

Kann ich in die Türkei reisen? Muss ich danach in Quarantäne? Bei einem Aufenthalt in der Türkei herrscht aktuell viel Unsicherheit, DTJ-Online beantwortet hier die zehn drängendsten Fragen.