Das Geheimnis um die ersten an der documenta fifteen beteiligten Künstlerinnen und Künstler ist gelüftet. Auch Pınar Öğrenci ist dabei.

Die documenta fifteen hat am Freitag erste Künstlerinnen, Künstler und Kollektive bekannt gegeben, die auf der Kunstausstellung im kommenden Jahr in Kassel ausstellen werden. Zu ihnen zählt unter anderem der US-amerikanische Konzeptkünstler und Bildhauer Jimmie Durham, der schon mehrfach auf der Kunstbiennale in Venedig ausgestellt hat und auch in Kassel kein Unbekannter ist. Er war bereits bei der documenta 13 im Jahr 2012 dabei.

Ebenfalls vertreten sein wird Richard Bell, der als einer der politischsten Maler Australiens der Gegenwart gilt. Dabei sind auch die Berliner Comiczeichnerin und Illustratorin Nino Bulling, die philippinische bildende Künstlerin, Filmemacherin und Menschenrechtsaktivistin Kiri Dalena, die aus der Türkei stammende und in Berlin lebende Künstlerin Pınar Öğrenci sowie die aus Beirut stammende Künstlerin und Filmemacherin Marwa Arsanios.

Die seit 1955 veranstaltete documenta gilt als die weltweit wichtigste Schau für zeitgenössische Kunst. Die 15. Ausgabe (documenta fifteen) findet vom 18. Juni bis 25. September 2022 statt.

dpa/dtj