Ort Ankara. Hier wurde am vergangenen Samstag eine junge Frau am Rande einer Demonstration für Menschenrechte und das Recht der Häftlinge auf skandalöse Art und Weise festgenommen. Der Polizist belästigte die junge Frau bei der Festnahme sexuell und griff ihr in den Schritt. Die Bilder von der Festnahme zeigen, dass der gesamte Vorgang sehr brachial vorgegangen ist.

Am vergangenen Samstag ereignete sich eine Demonstration der TAYAD, eine Menschenrechtsorganisation mit Tradition, die schon seit dem Militärputsch in 1980 auf unrechtmäßige Inhaftierungen von Zivilisten durch den türkischen Staat aufmerksam macht. Bei der Demonstration wurde unter anderem eine junge Frau festgenommen. Dabei fasste ihr ein Polizist von hinten an den Hintern und in den Schritt. Auf diese Art und Weise wurde die junge Frau ins Polizeiauto gedrückt. Die Szenen wurden von Beobachtern fotografisch festgehalten. Kurze Zeit danach kursierten die skandalösen Fotos von der sexistischen Festnahme in den sozialen Medien. Ein Shitstorm wurde ausgelöst.

Reaktion der Polizei: Vater der Frau ist von FETÖ

Doch anstatt einer Entschuldigung folgte aus Ankara eine fragwürdige Rechtfertigung durch die Polizei. Bei der festgenommenen Frau handele es sich um die Tochter eines FETÖ-Mitglieds. Als FETÖ wird in der Türkei seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 die islamische Gülen-Bewegung bezeichnet. Urheber dieses Begriffs ist der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der die Gülen-Bewegung zum Staatsfeind erklärte. Er macht die Bewegung um den muslimischen Gelehrten Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. An diesen Vorwurf schließen sich derweil sämtliche Oppositionsparteien in der Türkei an.

Polizei: Die Frau demonstrierte für die DHKP/C

Die Polizei führte in einer Ekrlärung weiter aus, die junge Frau und ihr Bruder hätten sich in der Vergangenheit in der Stadt Çorum auch an Demonstrationen der verbotenen DHKP/C beteiligt. Oppositionspolitiker der HDP und CHP haben den Fall ins türkische Parlament getragen. Die Politiker Ömer Faruk Gergerlioğlu (HDP) und Sezgin Tanrıkulu (CHP) stellten eine Anfrage, ob gegen den sexistischen Polizisten eine Ermittlung eingeleitet wurde oder nicht. Solche Bilder hätte es nichtmal bei der Militärintervention vom 28. Februar 1997 gegeben. Dabei beklage sich die AKP in ihrem Jargon stets von dem Vorgehen des Militärs am 28. Februar gegen muslimische Frauen mit Kopftuch. Die AKP versteht sich als Retterin der konservativen Frau mit Kopftuch. Die Frau, der in den Schritt gegriffen wurde, trägt ebenfalls ein Kopftuch.