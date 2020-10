Borussia Dortmund muss im Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag auf Emre Can verzichten. Grund dafür ist Corona.

Der 26 Jahre alte BVB-Profi sei am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der Nationalspieler, der die Champions-League-Reise nach Rom aufgrund einer Sperre nicht mitgemacht hatte, sei «aktuell symptomfrei» und befinde sich in häuslicher Isolation. Alle weiteren Tests der Spieler und des Betreuerstabs seien negativ gewesen, hieß es weiter.

Nach Emre Can Ausfall: Derby zwischen Dortmund und Schalke nicht gefährdet

Nach einem Austausch mit dem Dortmunder Gesundheitsamt war die am Freitag ursprünglich für 17.00 Uhr angesetzte Trainingseinheit vor dem Derby auf 18.30 Uhr verschoben worden. Die Austragung der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sei nicht gefährdet, so der BVB.

Emre Can einer der erfolgreichsten Deutsch-Türken

Eine Geschichte wie im Märchen. Sie begann für Emre Can bei SV Blau-Gelb Frankfurt. Für diesen Verein hat der Allrounder sein erstes Spiel bestritten. In seiner Homepage lässt er den Amateurverein neben internationalen Top-Clubs wie der FC Bayern München, FC Liverpool, Juventus Turin und Borussia Dortmund nicht unerwähnt. Ein Hinweis über den Charakter des deutschen Nationalspielers. Emre Can ist heute einer der wichtigsten Mittelfeldspieler für „Die Mannschaft“. Aufgewachsen sei der Deutsch-Türken in einer klassischen „Arbeiterfamilie“. Seine Eltern hätten ihm beigebracht, immer viel Fleiß und Einsatz zu beweisen. Aufgewachsen in Frankfurt, sei Emre Can laut Webpräsenz, in kultureller Vielfalt. „In Frankfurt Nord-Weststadt leben viele Menschen unzähliger Nationalitäten auf engstem Raum zusammen. Ich bin also mit ganz unterschiedlichen Religionen, Hautfarben, Sprachen und Kulturen aufgewachsen. Respekt und Toleranz wurden mir quasi schon mit der Muttermilch anerzogen.“, so der Star im Zentrum.

dtj/dpa