Nachdem Ausgaben der Prinz-Harry-Memoiren versehentlich in den Handel gelangt waren, sind die explosiven Details schnell in der Presse. Besonders gegen Prinz William teilt Harry aus. Eine Aussöhnung der einst unzertrennlichen Brüder scheint kaum noch möglich.

Gewalt, Sex, Verrat: In seinen Memoiren hat Prinz Harry (38) Einblicke in das Leben und die Auseinandersetzungen der britischen Royals gegeben, wie sie bislang unvorstellbar waren. Das Buch sollte eigentlich erst am 10. Januar veröffentlicht werden, doch es gelangte bereits am Donnerstag versehentlich in Spanien in den Buchhandel. Seitdem bahnen sich die brisanten Details ihren Weg in die Öffentlichkeit und lassen den Briten die Kinnlade herunterfallen.

Schon wird gewarnt, Harry könne das britische Königshaus entzaubern und damit die gesamte Monarchie ins Wanken bringen. „Diese Institution kann nur mit Geheimnissen und fast vollständigem Schweigen funktionieren“, sagte der Kolumnist und Fernsehjournalist Steve Richards dem Sender Sky News am Donnerstagabend. Der Verfassungsrechtler und Monarchie-Experte Craig Prescott von der Universität Bangor in Wales sagte im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur: „Jegliche Art der Versöhnung ist jetzt deutlich schwieriger geworden.“

Die schwersten Vorwürfe erhebt Harry im dem Buch gegen seinen Bruder Prinz William (40), der ihn im Streit zu Boden geworfen und verletzt haben soll. Auslöser waren demnach Vorwürfe gegen Harrys Frau Meghan (41). Die Rivalität mit dem großen Bruder klingt bereits im Titel des Buchs an: „Spare“ (zu Deutsch: „Reserve“). So soll sein Vater über ihn nach seiner Geburt gesprochen haben, behauptet Harry den Berichten zufolge. Die einst als unzertrennlich geltenden Brüder, die sich gegenseitig liebevoll „Willy“ und „Harold“ nannten, stehen sich demnach schon lange in einem bitteren Wettbewerb gegenüber. Harry bezeichnet William in dem Buch als „geliebten Bruder“ und „größten Gegenspieler“.

Camilla: Die „andere Frau“ vom Papa

Doch er beschwört auch Geister aus der Vergangenheit: Die tragischen Umstände des Todes seiner Mutter Diana, die im Jahr 1997 auf der Flucht vor Paparazzi in Paris verunglückte, beschäftigen ihn bis heute. Dem offiziellen Ermittlungsergebnis glaubt er nicht. Er wirft dem Königshaus vor, William und ihm nicht erlaubt zu haben, öffentlich eine Wiedereröffnung der Ermittlungen zu verlangen. Seinem Vater König Charles III. (74) bescheinigt er Gefühlskälte. Der habe ihn nicht einmal in den Arm genommen, als er ihm die erschütternde Nachricht vom Unfall der geliebten Mutter überbrachte, klagt Harry laut der „Sun“.

Und Harry offenbart auch seine gemischten Gefühle gegenüber der langjährigen Nebenbuhlerin Dianas, Camilla (75). Diese sei ihm als „andere Frau“ seines Vaters schon früh ein Begriff gewesen. Nach dem Tod seiner Mutter habe er befürchtet, sie könnte sich als „böse Stiefmutter“ entpuppen, so die Berichte weiter. Weil sie Charles glücklich machte, habe er sie in der Familie willkommen geheißen, schrieb Harry. Doch das Flehen der Brüder, ihr Vater möge nicht noch einmal heiraten, blieb demnach ungehört. Charles und Camilla heirateten 2005. Inzwischen ist sie Königsgemahlin. Harry wirft ihr wie auch anderen Royals vor, unter der Hand Informationen an die Presse gegeben zu haben.

Hochrangiges Taliban-Mitglied wirft Harry Kriegsverbrechen vor

Noch offenherziger äußert sich Harry laut den Berichten über seine eigene Jugend. Er gesteht, im Alter von 17 Jahren Kokain genommen zu haben, um sich „anders zu fühlen“. Seinen ersten Sex will er im gleichen Alter mit einer deutlich älteren Frau auf einem Feld hinter einem Pub gehabt haben, die ihn „wie einen jungen Zuchthengst“ behandelt habe. Es sei eine „demütigende Episode“ gewesen, resümiert Harry.

Keine Reue empfindet er hingegen dafür, während seines Militärdiensts als Hubschrauberpilot in Afghanistan 25 Taliban-Kämpfer getötet zu haben. „Es war nichts, was mich mit Genugtuung erfüllt hat, aber ich hab mich auch nicht geschämt“, schreibt Harry dem Sender Sky News zufolge. Prompt hagelte es Kritik, selbst die Taliban meldeten sich zu Wort. Ein hochrangiges Mitglied warf Harry Kriegsverbrechen vor. „Die von Ihnen Getöteten waren keine Schachfiguren, sie waren Menschen; sie hatten Familien, die auf ihre Rückkehr warteten“, schrieb Anas Hakkani am Freitag auf Twitter. Ein wenig Respekt zollte er Harry zumindest für dessen Aufrichtigkeit: „Unter den Mördern von Afghanen haben nicht viele den Anstand, ihr Gewissen zu offenbaren und ihre Kriegsverbrechen zu gestehen.“

Soldaten regen sich auf

Ein Militärveteran sagte dem Sender Sky News, Harrys Kommentare würden einerseits weiteren Hass auf ihn schüren und andererseits ein falsches Bild der britischen Militärausbildung zeichnen. Es sei keineswegs der Fall, dass britischen Soldaten beigebracht werde, ihre Gegner als weniger menschlich oder als „Schachfiguren“ anzusehen.

Der Palast schwieg zunächst zu Harrys Vorwürfen und Enthüllungen. Doch ob sich das durchhalten lässt, scheint fraglich. Experte Prescott geht davon aus, dass das Königshaus weiter an seiner zurückhaltenden Devise „Nicht beschweren, nichts erklären“ festhalten wird. „Jegliche Antwort würde nur das Feuer weiter anfachen“, meint er. „Sie werden das Feuer einfach verglimmen lassen wollen.“

Die auf fast 600 Seiten ausgebreiteten Einzelheiten aus dem innersten Zirkel des sonst so zugeknöpften britischen Königshauses dürften noch tagelang die Schlagzeilen dominieren. In einem Fernsehinterview, das vor der offiziellen Buchveröffentlichung ausgestrahlt werden soll, hofft Harry auf Gespräche und Versöhnung mit seiner Familie, wie in einem Teaser zu sehen ist. „Das ist ein Ölzweig mit Dornen“, sagt Prescott. „Warum sollten sie zu ihm kommen, wenn er durchweg Granaten auf sie wirft?“ Harry wolle eine öffentliche Entschuldigung, die Royal Family möglichst wenig öffentlichen Ärger. „Wir sind hier in einer Sackgasse“, so sein Urteil.

dpa/dtj

