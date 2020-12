Auf Sri Lanka dürfen Familien von bestätigten Covid-Opfern und Verdachtsfällen ihre Toten nur verbrennen, aber nicht begraben. Dies stört die muslimische Minderheit, die ihre Toten normalerweise begräbt.

Aus Protest haben in den vergangenen Tagen 20 muslimische Familien nicht die Gebühr von 48 000 Rupien (rund 213 Euro) für einen Sarg für ihre verstorbenen Angehörigen bezahlt, den die Regierung für die Einäscherung vorschreibt, hieß es aus dem Gesundheitsministerium des Landes am Donnerstag. Der muslimische Parlamentsabgeordnete Gajendra Kumar Ponnambalam sagte dazu: „Im Islam wird Feuer mit der Hölle assoziiert und das Verbrennen der Toten wird als Bestrafung angesehen.“

On this #HumanRightsDay let's think about how #SriLanka is denying its own citizens these rights

1. Forced cremation of #COVID19 victims

2. Arbitrary detention of HR lawyer Hejaaz Hisbullah

3. Denying Covid care to prison inmates

4. Denying Tamil citizens the right to remember

— Rehana Thowfeek (@RehanaThowfeek) December 10, 2020