Referendum in der T├╝rkei:

Knappes Ergebnis legt politische Niederlage offen

Ob die Wahlergebnisse nun doch stimmen oder wie die Oppositionspartei CHP behauptet, gef├Ąlscht sind; eines wird noch einmal deutlich: Die t├╝rkische Gesellschaft ist stark gespalten. Das Ergebnis macht der Opposition aber erstmals wirklich Mut.

86 Prozent der t├╝rkischen Bev├Âlkerung haben an der Volksabstimmung zur Verfassungs├Ąnderung teilgenommen. Diese hohe Wahlbeteiligung zeigt, wie wichtig diese Wahl f├╝r die Menschen in der T├╝rkei war. Es handelte sich schlie├člich nicht um eine gew├Âhnliche Abstimmung, deren Ergebnis in einer n├Ąchsten Wahlperiode korrigiert werden kann. Die T├╝rken wussten genau: Es geht um eine Umkrempelung Atat├╝rks Republik.

W├Ąhrend viele denken, dass durch das Pr├Ąsidialsystem der Grundstein zu einer ÔÇťneuen und gro├čen T├╝rkeiÔÇŁ gelegt wird, bef├╝rchten andere den endg├╝ltigen Rutsch des Landes in eine Diktatur.

Unverh├Ąltnism├Ą├čiger Wahlkampf

Die Verh├Ąltnisse beim Wahlkampf waren aber ganz offensichtlich nicht fair. Das Ja-Lager hatte s├Ąmtliche ├Âffentliche Mittel frei zur Verf├╝gung, inklusive den popul├Ąren Staatspr├Ąsidenten Erdogan, der den Ansto├č f├╝r diese Reform ├╝berhaupt selbst gegeben hatte. Die Berichterstattung, selbst in den staatlichen Sendern, waren offensichtlich pro Verfassungs├Ąnderung. Die einflussreiche Religionsbeh├Ârde Diyanet wurde zu diesem Zweck ausgenutzt. Au├čerdem hat sich eines der gr├Â├čten Oppositionsparteien, n├Ąmlich die nationalistisch gepr├Ągte MHP, dem Ja-Lager angeschlossen. Zudem hat das Ja-Lager oft die Religion missbraucht. Wer nicht f├╝r ein Ja stimme, sei ein Vaterlandsverr├Ąter, gar ein Terrorist. F├╝r die emotionalen T├╝rken ei Totschlagargument.

Das Nein-Lager hingegen war klar im Nachteil: keine staatlichen Mittel, kaum Unterst├╝tzung im Staatsfernsehen. Zudem war bereits im Vorfeld ein gro├čer Teil der oppositionellen Medien geschlossen oder zwangsenteignet worden. Au├čerdem wurde ein gro├čer oppositioneller Block unter dem Vorwand der S├Ąuberungswelle nach dem Putsch verhaftet. Knapp 100 Tausend vermeintliche Nein-Sager sind im Knast.

Das Ergebnis von 51 Prozent pro Verfassungs├Ąnderung ist daher keines, das sich Erdogan so gew├╝nscht hatte. Auch wenn Erdogan sofort den Sieg verk├╝ndet, ist er der wahre Sieger des Abends nicht. Wenn man die Zahlen im Schatten des unverh├Ąltnism├Ą├čigen Wahlkampfs liest, zeigt das Ergebnis: Eine politische Niederlage f├╝r Erdogan. Trotz allen Werbemitteln der AKP Lager blieben die Bef├╝rworter bei 51% h├Ąngen. Hinzu kommen schwerwiegende Manipulationsvorw├╝rfe objektiver Wahlbeobachter. In dieser T├╝rkei werden solche Vorw├╝rfe vermutlich nie auf ihre Echtheit untersucht werden.

Wenn Erdogan tats├Ąchlich auch noch Stimmen von der oppositionellen MHP ergattern konnte, und das hat er ganz gewiss, muss er an Stammw├Ąhlern verloren haben. Viele waren davon ausgegangen, dass das Ja-Lager eine viel h├Âhere Zustimmung erh├Ąlt. Das knappe Ergebnis macht der Opposition nun Mut. Die Opposition sieht, dass mindestens die andere H├Ąlfte der Bev├Âlkerung hinter ihr steht.

Die andere H├Ąlfte hat Erdogan gewiss viel mehr mit rhetorischer Kraft, als mit inhaltlicher ├ťberzeugung gewonnen. Die spaltende Sprache Erdogans ist nicht neu. Vor jedem Wahlkampf fischt er sich einen neuen Gegner, um die Relevanz seiner starken und m├Ąchtigen Pers├Ânlichkeit in den Vordergrund zu werfen.

Diesmal ging es f├╝r ihn und viele andere nur noch um einen Kampf zwischen dem Islam und dem ungl├Ąubigen Westen. Trotzdem hat ihm diese Sprache auch nicht viel weiter geholfen, als die H├Ąlfte der Bev├Âlkerung zu gewinnen. Damit ist dieses Ergebnis auch teilweise ein Niedergang seiner Rhetorik, die den Islam im Wahlkampf politisch ausnutzt.

Es wird nicht einfach sein f├╝r Erdogan

Das alles kann dem ÔÇťSultan vom BosphorusÔÇŁ jetzt vorerst egal sein. Nun bleibt es abzuwarten, wie Erdogan dieses Ergebnis umsetzen wird.

F├╝r ihn steht nun die gro├če Belastungsprobe bevor. Zwar kann er sich, wenn er denn gew├Ąhlt wird, offiziell erst Ende 2019 als Staatspr├Ąsidenten bezeichnen. Dennoch ist es kein Geheimnis, dass er de facto alle F├Ąden des Regierungsapparats in den H├Ąnden h├Ąlt.

Zum einen wird die Spaltung, die durch die Volksabstimmung noch einmal deutlich wurde, sicher weiter fortgesetzt werden. AKP-Politiker und selbst der Ministerpr├Ąsident Yildirim scheuten sich nicht, ihre spaltende Sprache fortzuf├╝hren. Schon in seinem ersten Satz bei seiner Balkonrede sprach er von ÔÇťseparatistischen Verr├ĄternÔÇŁ. Au├čerdem h├Ątten mit diesem Ergebnis die ÔÇťAusl├Ąndischen M├Ąchte verlorenÔÇŁ. Auch Erdogans Ton war keineswegs beschwichtigend. Die Stimmung bleibt sehr angespannt.

Wirtschaftliche Stabilit├Ąt in Gefahr?

Zum anderen steht aber f├╝r Erdogan auch eine wirtschaftliche Belastungsprobe bevor. Im Sommer k├Ânnten durch die hohe Auslandsverschuldung schwere Zeiten auf die T├╝rkei zukommen. Ob ausl├Ąndische Investoren nach der Klarheit beim Volksentscheid nun in der T├╝rkei investieren, bleibt eine weitere wichtige Frage, deren Antwort f├╝r die wirtschaftliche Zukunft des Landes entscheidend sein k├Ânnte. Die fehlende Rechtssicherheit k├Ânnte diese ausl├Ąndischen Investoren abschrecken. Zudem wird Erdogan sein Volk m├Âglichst bald vermutlich auch ├╝ber den Beitritt in die Europ├Ąische Union abstimmen lassen, dessen Ergebnis ├Ąhnlich wie das aktuelle ausfallen k├Ânnte. Schlie├člich war das eines der Versprechen Erdogans. Die Absage an die EU wiederum w├╝rde auch die Frage nach dem zollfreien Handel aufkeimen lassen. Letztendlich wird all dies und das Ergebnis vermutlich auch die Touristen aus Europa weiter fernhalten.

Alle Ausreden Erdogans sind nun weg

Das gute f├╝r die Opposition: Auch wenn es knapp war, nun hat Erdogan was er will. Seine AKP hat die letzten 15 Jahre zwar regiert. Alle Ungereimtheiten und negativen Bilanzen wurden aber der Opposition in die Schuhe geschoben. Jetzt, da nun der Pr├Ąsident alleine regieren kann, hat Erdogan diesen S├╝ndenbock nicht mehr. Er hat wirklich alles in der Hand. Auf seinem R├╝cken steht aber eine gro├če Bev├Âlkerungsgruppe, die bei kleinster Ungereimtheit, vielleicht aber erst dann, wenn die finanziellen Entwicklungen das eigene Portemonnaie treffen, den Mut zu einem Aufstand haben wird.

Es wird weiterhin schwierig f├╝r das Land. Bei den n├Ąchsten Volksentscheiden, zum Beispiel f├╝r die Wiedereinf├╝hrung der Todesstrafe, oder die endg├╝ltige Abkehr vom EU Beitrittsprozess, wird Erdogan weiter Feindbilder ben├Âtigen. Da er die meisten ├╝berbordenden Feindbilder schon ausgesch├Âpft hat, wird er vermutlich da weitermachen, wo er aufgeh├Ârt hat: Der Kampf gegen den ÔÇťb├Âsen WestenÔÇŁ.