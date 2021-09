Die Polizei hat mit Instagram-Fotos eine Fahndung nach einem „Hells Angels“-Mitglied begonnen, das vor sieben Jahren den Rocker Kai M. (32) ermordet haben soll.

Auch von einem zweiten „Hells Angel“ wurden Fotos aus dessen Instagram-Account veröffentlicht. Er soll 2013 auf einen „Bandidos“-Rocker geschossen haben. Die Ermittler vermuten die Verdächtigen im Iran beziehungsweise in der Türkei.

Ramin Y. (33), gegen den ein internationaler Haftbefehl wegen Mordes besteht, hat bei Instagram 121.000 Abonnenten. Am Freitagmorgen hatte er noch mehrere Inhalte geteilt, in denen er sich über die Ermittler lustig machte. Auf weiteren Fotos und Videos zeigt er sein Leben, mutmaßlich im Iran. Die Polizei nutzt zwei Fotos des Mannes zur Fahndung, eins davon zeigt ihn mit Sonnenbrille und breitem Grinsen. Die Polizei nennt in der Fahndung auch den kompletten Namen des Rockers.

Zugleich suchen die Ermittler nach Mustafa H. (31). Er sei „dringend verdächtigt“, am 10. November 2013 auf den damaligen Vizepräsidenten der Rockergruppierung „Bandidos“ in Oberhausen geschossen zu haben. „Der Geschädigte überlebte schwer verletzt. Es besteht ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes“, heißt es in der Fahndung. Auch hier wird mit Fotos aus den sozialen Medien nach dem Mann gesucht, der sich in die Türkei abgesetzt haben soll.

dpa/dtj