Selektive SolidaritÃ¤t in Deutschland

Lagerdenken, als w채re man in der T체rkei

Selektive Solidarit채t in Deutschland

Eine Analyse von Rukiye Canl캇

Die t체rkische Innenpolitik verzeichnet so tiefgreifende Auswirkungen auf die deutsch-t체rkischen Beziehungen wie noch nie. Zuletzt haben die mehrheitlichen Ja-Stimmen der hiesigen t체rkischst채mmigen W채hler f체r eine Verfassungs채nderung in der T체rkei Diskussionen 체ber den k체nftigen Umgang mit ihnen entfacht. Das wird uns, so scheint es, in n채chster Zeit noch besch채ftigen. Blickt man auf die letzten Monate zur체ck, zeichnet sich aber noch ein anderes Bild ab, was nicht weniger diskussionsbed체rftig ist: Einige vor allem t체rkischst채mmige Kreise in Deutschland blenden das Unrecht gegen체ber der sogenannten G체len– bzw. Hizmet-Bewegung, die Erdogan f체r den Putschversuch verantwortlich macht, systematisch aus. Dabei ist sie de facto die gr철횩te Leidtragende Gruppe der Repressalien in der T체rkei. Ein kritischer R체ckblick auf den Umgang mit der Hizmet-Bewegung im deutschen T체rkei-Diskurs.

T체rkei-Veranstaltung der Linksfraktion

Dass die deutsche Talkshow-Szene in unbegreiflich paradoxer Manier die Bewegung zum Thema einer ganzen Sendung machte, ohne dass auch nur EINE Stimme aus der Bewegung im Kreis der Diskutanten eingeladen war, ist allseits bekannt. Ein besonderes Beispiel f체r die ironische Zuspitzung der systematischen Ausblendung der Bewegung ist jedoch die T체rkei-Veranstaltung der Linksfraktion mit dem Titel 얫uo vadis T체rkei im Bundestag vom 27. M채rz. Sie fand statt, kurz nachdem s채mtliche Geheimdienstberichte erkl채rten auch wenn nun so viel Zeit nach dem Putschversuch vergangen war , die G체len-Bewegung stehe NICHT hinter dem Putsch.

Worum es bei der Veranstaltung ging: Nach Norbert Lammert, der seine Fassungslosigkeit 체ber die 엕afi철se Art der t체rkischen Regierung bekundete, sogar in Deutschland zu Gewalt aufzurufen, sprach Sarah Wagenknecht. Sie fand h채rtere Worte und stellte konkrete Forderungen auf. Erdo휓an-Kritik adressierte immer zugleich Merkel. 얭uspendierungen, Verhaftungen von Journalisten, Verfolgung von Andersdenkenden hie횩 es dann, man war sichtlich bestrebt, die Bandbreite der Inhaftierten abzubilden. Die Botschaft des verhafteten HDP-Parteichefs Demirtas wurde verlesen; die Gewalt im S체dosten der T체rkei gegen체ber die Kurden war n채mlich ein gro횩es Thema.

Ehemaliger Chefredakteur der Cumhuriyet Can D체ndar war pers철nlich zu Gast und Redner. Auch fiel der Name des inhaftierten Journalisten Deniz Y체cel. Beide standen damit symbolisch f체r den Ausfall der Pressefreiheit und das Ausma횩 der Willk체r in der T체rkei. In vielen Punkten konnte ich D체ndar zustimmen: 얱ir haben es mit einem Land zu tun, in dem die H채lfte der t체rkischen Bev철lkerung f체r Erdo휓an als Terrorist gilt”, sagte er. Dass seine Frau ihre Botschaft 체ber ein Video verk체nden musste, weil sie momentan nicht ausreisen kann, bedauerte ich.

Gro횩e Kurve um den hei횩en Brei

Doch irgendwas stimmte nicht. Ein ungem체tliches Gef체hl f체r das Unvollst채ndige/Krumme/Fehlerhafte machte sich in mir breit. Das Ganze war wie ein Film ohne Bild oder meinetwegen: eine Schokoladen-Kirsch-Torte ohne Schokolade. Mehr als drei Stunden dauerte die Veranstaltung an, die als Bestandsaufnahme der Situation leidtragender Menschen in der T체rkei und als Solidarit채tsbekundung gedacht war. Doch: W채hrend ein aktueller T체rkei-Diskurs ohne die Hizmet-Bewegung absolut undenkbar ist, wartete man vergeblich auf nur eine einzige namentliche Erw채hnung der Menschen aus der Bewegung. Sie wurden wom철glich in die Kategorie der 엙olitisch Verfolgten subsumiert darf man vermuten, wei횩 man nicht.

Vielmehr warfen einige Redner mit Zahlen um sich herum, Zahlen der Inhaftierten und Suspendierten nach dem Putsch, die sich faktisch mindestens zu 80-90% aus den Menschen der Bewegung zusammensetzen. Klar, es hat nun mal eine andere Wirkung, wenn man sagt 190 Journalisten, statt nur vielleicht 30, die man zum eigenen Lager rechnet. Oder 7000 Akademiker statt knapp 300, mit denen man sich eigentlich nur solidarisieren w체rde.

Alle anderen, die bei der Veranstaltung leer ausgingen?

Tausende Frauen im Knast, mittlerweile nahezu 1000 Kinder mit ihren M체ttern ebenso. Eine gro횩e Zahl an Schwangeren… zuletzt eine, die in einer Zelle ganz alleine ihr Kind auf die Welt bringen musste 엟or-zivilisatorische Bedingungen, wie Lammert zu Recht im Allgemeinen bemerkte. Folter jeglicher Art. Familienmitglieder, die gleich mit verhaftet wurden. Kinder, die an Heime abgegeben werden mussten, weil ihre M체tter und V채ter beide in Haft sind. Kinder von Inhaftierten, k철rperlich und/oder geistig behindert, die auf sich allein gestellt sind. Zellen mit einer mindestens doppelt so hohen Zahl an H채ftlingen, als f체r die sie eigentlich gedacht sind. Krebskranke in Haft, die eigentlich in Behandlung sein sollten. Mittlerweile knapp 60 h철chst zweifelhafte Todesf채lle in den Gef채ngnissen.

Drau횩en: Existenz채ngste, Abschottung, gespaltene Familien, spurlos entf체hrte Menschen… Und vieles mehr.

FrauenrechtlerInnen, MenschenrechtsaktivistInnen und sonst so manch andere, die sich f체r untragbare Ungereimtheiten und sogar kleinkarierte Geht-Gar-Nicht-Aktivit채ten auf der Welt einsetzen, die Stimmen all dieser Weltretter und Friedenshelden haben mir ganz extrem gefehlt 체ber die gesamten Monate der Schandtaten. 얭cheinbar selbst Schuld, wenn man Kontakte zur Bewegung hatte, so schien stets der Tenor zu sein. 얞체r solche gibt셲 keine Solidarit채t. Und man kann sich ja nicht f체r alle einsetzen, lie횩 sich ebenso aus einigen Gespr채chen der letzten Monate heraush철ren. Die besagte Veranstaltung spiegelte also auf der Mikroebene den status quo der Solidarit채tsverweigerung bez체glich der Bewegung unheimlich gut wider.

Demokratieheld D체ndar und die Ambivalenz der Solidarit채t

Es gibt kaum eine Veranstaltung zur Lage in der T체rkei, auf die Can D체ndar nicht eingeladen oder auf der er als Demokratieheld nicht gefeiert wird. Wegen seiner Aufdeckung des Waffenschmuggels des t체rkischen Geheimdienstes nach Syrien kam er in Haft. Als nach seinem Freispruch ein erneuter Haftbefehl erlassen wurde, floh er nach Deutschland.

Kein Zweifel: D체ndar verdient Solidarit채t wegen all das, was ihm unrechtm채횩ig zugesto횩en ist. Klar ist es derselbe D체ndar, der direkt nach dem Putsch sehr ungl체ckliche Aussagen 체ber die Bewegung machte, indem er sie genauso pauschal zu Putschisten erkl채rte wie Erdogan es tat. Es ist auch jener D체ndar, dessen Tweet zuletzt zum l채cherlichen Urteil 체ber die Journalisten der beschlagnahmten Zeitung ZAMAN alles andere als demokratisch und solidarisch ausfiel: 얞체r die Zamanisten [von Journalisten nicht die Rede wohl gemerkt] wird 3-fache lebensl채ngliche Haft gefordert. Sch철n und gut, aber was ist mit diesem Bild [gemeint ist ein Bild von Erdogan als damaliger Ministerpr채sident auf dem 20. Jubil채um von ZAMAN]? Wird man nicht sagen 숰ast Du es nicht gewusst, warum warst Du da?쇺

Nicht die Unrechtm채횩igkeit des Urteils, sondern Erdogans einstige vermeintliche N채he zu einer Bewegung, die er heute als Terrororganisation verfolgt, steht also zur Kritik. Dabei wurden mit genau dieser Unrechtm채횩igkeit, der D체ndar selbst zum Opfer fiel, alle Oppositionellen zu Terroristen erkl채rt. Scheinbar ist jenes Urteil aber ausnahmsweise rechtm채횩ig und bedarf keiner Beanstandung, weil es das unliebsame Lager betrifft.

Dabei bedingt Solidarit채t einen aufrichtigen demokratischen Standpunkt, der die Sicherung grundlegender Rechte von Menschen fordert, und zwar der aller. Was passiert stattdessen? Menschen aus der Bewegung empfangen auf der Stra횩e viel mehr Solidarit채t als von den Exil-Wissenschaftlern und -Journalisten und ihren 엜채kularen t체rkischst채mmigen Unterst체tzern in Deutschland (freilich sind wahrliche Demokraten unter ihnen davon ausgeschlossen). Die Rede ist von solchen, die das “S채kulare” ausdr체cklich bei der Eigenbezeichnung betonen (ich mag die Dichotomie 엜채kular religi철s nicht, daher meine Unzufriedenheit damit). Es gibt Vorbelastungen oder historisch tiefverwurzelten Hass gegen체ber der Bewegung, die diese Menschen sogar davon abhalten, sich gescheit auf die Seite der Unschuldigen zu stellen. Letztlich ist der Gro횩teil der nun knapp 50.000 Inhaftierten unschuldig, allein weil ihre Schuld nicht bewiesen ist, abgesehen davon, dass sie alle den Putsch nicht begangen haben k철nnen. Ob man die Bewegung nun gut findet oder nicht, das Ablegen des Lagerdenkens in Sachen Solidarit채t ist ein Muss, wenn man meint, man sei demokratisch oder k채mpfe f체r die Demokratie.

Gefahr des importierten Demokratieverst채ndnisses

Wie einige neugegr체ndete Exil-Nachrichtenplattformen es vorleben, ist das scheinbar nicht f체r jeden 얛emokraten selbstverst채ndlich. 얤endine demokrat nennt sich diese Form der Demokratie auf T체rkisch, das hei횩t 얭elbstzweck-Demokrat. Trotz der berechtigten F체lle an deutscher Berichterstattung 체ber die Verfolgung der Menschen aus der Bewegung wird durch diese Medien in beachtlicher Weise der Druck, den jene Menschen auch auf deutschem Boden erleben, strategisch und systematisch ausgesondert. Auch ein Zeichen der innert체rkischen Spaltung, die eben 체ber die Vertreter dieser Plattformen inzwischen genauso nach Deutschland transportiert worden ist, wie 체ber die nationale Euphorie der Erdo휓an-Anh채nger.

Und genau in dieser Haltung der gefeierten Demokratiek채mpfer steckt die Gefahr f체r die Demokratie: Bei einem Gro횩teil haben wir es scheinbar mit 엜elektiv-solidarischen Demokraten zu tun, nur: der solidarische Anteil verkommt dabei ebenso zu Heuchelei wie der demokratische. Das ist uns bereits von der AKP-Regierung gel채ufig, scheint auch eine gewisse t체rkische Mentalit채t inzwischen zu sein. Das Land kennt nun mal nichts anderes als in “Lagern” zu denken. Ein Erbe der s채kularen Elite. Das lange Schweigen das ist die h채ufige und nicht unberechtigte Kritik an der Haltung der deutschen Regierung gegen체ber Erdo휓ans Machenschaften geh철rt dabei gleicherma횩en zur eigenen Haltung eines Gro횩teils dieser 얛emokraten schon seit Jahren, n채mlich als die Hexenjagt gegen체ber der Bewegung begann.

Aufruf zur selektiven Solidarit채t

Zur체ck zur Veranstaltung. Die seltsame Ignoranz der Veranstalter entging sicherlich auch Vielen aus dem Publikum nicht, aber man hatte nach den Vortr채gen nun mal keine Gelegenheit, irgendwelche Fragen zu stellen oder Anmerkungen loszuwerden. Ich bezweifle, dass es 체berhaupt etwas gebracht h채tte. Meine erste Erfahrung mit solch einem sonderlichen Format. Und die t체rkische Wissenschaftlerin, die zu Wort kam und ihren lobenswerten Einsatz im Tierschutzverein betonte, sprach zum Schluss, nachdem sie es geschafft hatte, eine negative Anspielung auf die Bewegung zu machen (immerhin!), einen wichtigen Appell aus: 얭olidarisiert Euch mit den Nein-Sagern, aber schaut genau hin, mit wem Ihr Euch solidarisiert!쒋

An Tausende von unschuldigen Menschen der Bewegung musste ich in diesem Moment wieder denken, an die unvorstellbaren Folter, die Menschen genauso wenig erleiden sollten wie jedes andere Lebewesen.

Also Deutschland, jetzt wei횩t Du, mit wem Du Dich zusammentun sollst: Mit den 엜채kularen Demokraten, siehe T체rkei-Veranstaltung der Linksfraktion. Sie zeigen Dir genau, wie Demokratie geht, aber deine Sensibilit채t f체r Religionsfreiheit musst Du ein wenig ablegen. Gruppen, f체r die Religion im Alltag eine Rolle spielt, auch die Aleviten, brauchen keine Demokratie, und Solidarit채t schon gar nicht.

Abspann: Die Ironie der Ausblendung

W채hrend die Veranstaltung der Linksfraktion unter geschickter Verschweigung der Verfolgung von Menschen aus der Hizmet-Bewegung zur absoluten Zufriedenheit ihrer Veranstalter voranschritt, kursierten Berichte in den Medien 체ber die Spionage des t체rkischen Geheimdienstes MIT und die Liste mit 300 vermeintlichen Anh채ngern der Bewegung sowie 200 ihr nahestehenden Einrichtungen in Deutschland.

Die Moral von der Geschichte: Weil man die eigenen Augen und die der anderen vor der Wahrheit verschlie횩t oder ihre Facetten bewusst abdunkelt, ist die Wahrheit noch lange keine andere.

*Die Autorin Rukiye Canl캇 ist Medienwissenschaftlerin und promoviert an der Universit채t Siegen zum Thema “Medien des Sufismus”