So stimmen DeutschtÃ¼rken in einer Umfrage ab

Umfrage 체ber die Verfassungs채nderung in der T체rkei

So stimmen Deutscht체rken in einer Umfrage ab

F체hrt die T체rkei das Pr채sidialsystem ein? Kehrt erstmals seit den Milit채rdiktaturen die Todesstrafe ins t체rkische Rechtssystem zur체ck? Eine Online-Umfrage von CORRECTIV.RUHR mit 체ber 1000 Teilnehmern gibt jetzt erste Hinweise auf die politische Stimmung in der deutsch-t체rkischen Community. Evet oder Hayir? Zumindest in dieser Umfrage gibt es einen klaren Sieger.

횥ber die Verfassungs채nderung wird am Sonntag in der T체rkei entschieden. Wer in Deutschland w채hlen wollte, der konnte das noch bis zum Wochenende tun. Jeder zweite t체rkische Wahlberechtigte in Deutschland hat das getan. Im Ruhrgebiet war die Beteiligung am Referendum sogar noch h철her: Mit einer Wahlbeteiligung von 67,42 Prozent (116.828) setzte sich der Standort Essen mit deutlichem Vorsprung ab. D체sseldorf folgte mit 57,21 Prozent. Die Abstimmungsergebnisse in NRW k철nnten wahlentscheidend im Kopf-an-Kopf-Rennen sein.

Insgesamt machen die Stimmen der t체rkischen Community in Deutschland 0,5 Prozent aller Stimmen in der T체rkei aus.

CORRECTIV.RUHR hat sich deswegen im Vorfeld des Referendums mit einer Online-Umfrage an die t체rkische Community in NRW gewandt 체ber 1000 T체rken und Deutscht체rken haben sich beteiligt. Wir haben die Zahlen ausgewertet und kamen dabei auf erstaunliche Ergebnisse. Je 채lter die W채hler, desto gr철횩er die Ablehnung gegen체ber Erdogan.

Klarer Sieger nach Punkten

Von den t체rkischen Teilnehmern haben 54,3 Prozent mit 얧EIN und nur 35,7 Prozent mit 얣A gestimmt. Sechs Prozent w채hlen nicht und nur drei Prozent zeigten sich unentschlossen. Ein Prozent machten gar keine Angaben.

Bei W채hlern mit doppelter Staatsb체rgerschaft kam es zu einem nahezu identischen Ergebnis. 56,3 Prozent der Deutscht체rken positionierten sich gegen die Einf체hrung eines Pr채sidialsystems und nur 35,6 Prozent stimmten f체r die Verfassungs채nderung.

횥berraschend war, dass die Pro- und Contra-Lager einander prozentual n채her r체cken, je j체nger die Beteiligten sind. T체rkische W채hler zwischen 18 und 24 Jahren stimmten zu 47,9 Prozent mit 얧EIN und 47,1 Prozent mit 얣A. In der selben Altersgruppe w채hlten die Deutscht체rken zu 48,8 Prozent mit 얧EIN und zu 45,2 Prozent mit 얣A.

Die Ergebnisse werden wieder deutlicher f체r ein 얧EIN, wenn man die Altersgruppe auf 34 erweitert. So stimmten unter den T체rken zwischen 18 und 34 Jahren 50,6 Prozent gegen das Pr채sidialsystem und 40,7 Prozent daf체r. Nur leicht schwankt das Ergebnis bei den Deutsch-T체rken in dieser Altersklasse: 52 Prozent gegen und 40 Prozent daf체r.

횆ltere neigen zum 얧EIN

Die Ergebnisse zeigen also, dass die 채lteren T체rken und Deutscht체rken, die an der Umfrage teilgenommen haben, eindeutig gegen die Verfassungs채nderung sind. T체rken zwischen 35 und 60+ stimmten so ab: 62,2 Prozent mit 얧EIN 23,2 Prozent mit 얣A.

Bei Deutscht체rken zwischen 35 und 60+ waren die Ergebnisse sogar noch deutlicher: 71,4 Prozent 얧EIN 19,6 Prozent 얣A.

Die tats채chlichen Ergebnisse werden am Sonntag feststehen und auch die realen Ergebnisse aus Deutschland werden dann 철ffentlich. In unserer Umfrage im Vorfeld des Referendums zeichnet sich allerdings ein klarer Sieg des NEIN-Lagers ab.

Caner Aver vom Essener Zentrum f체r T체rkeistudien (ZfTI) sagt zum Wahlverhalten und der hohen Beteiligung am Referendum, dass die t체rkische Community im Ruhrgebiet politisch relativ sensibilisiert sei. Die t체rkischen Vereine und Verb채nde in NRW sind besonders aktiv und haben massenweise Wahlberechtigte kostenlos zu den Urnen getragen. Auch der t체rkische Staatspr채sident hatte ein gesteigertes Interesse am Wahlvolk im Ruhrgebiet. F체r Aver ist das nicht verwunderlich: Jeder dritte Deutscht체rke lebt in NRW hier k철nnte die Wahl entschieden werden.

