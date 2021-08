Teure Dienstwagen von hochrangigen türkischen Beamten stehen schon seit langem in der Kritik. Ein Gouverneur bekommt es jetzt besonders heftig ab.

Die türkische Bevölkerung ist eigentlich für ihre große Hilfsbereitschaft bekannt. Wenn irgendwo Not am Mann ist, sind die Menschen schnell vor Ort. Das haben sie vor kurzem auch bei den verheerenden Waldbränden im ganzen Land bewiesen. Die Feuerwehr und die örtlichen Behörden bekamen rasch tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung. Auch in Sachen Spendenbereitschaft sind die Türken alles andere als zurückhaltend. Bei den Waldbränden etwa wurden Spendenkampagnen initiiert, welche den Menschen zugutekommen sollten, die ihr Hab und Gut verloren hatten. Auch neue Bäume sollten gepflanzt werden. Die Behörden organisierten solche Spendenkampagnen schnell und unbürokratisch. Das Innenministerium etwa verbreitete in der Kürze der Zeit Kontonummern, auf denen die Spenden eingehen sollten.

Kommunen und Gemeinden rufen zu Spenden auf

Landesweit beteiligten sich die Kommunen und Gemeinden an der Kampagne. Auch die Provinzverwaltung von Rize, der Heimat des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, beteiligte sich an der Kampagne. Auf der Webseite des Provinzgouverneursamtes erscheint nach wie vor ein Banner, auf dem zu Spenden aufgerufen wird. Es wird beworben mit dem Hashtag „#BendeVarım“ (dt.: Auch ich bin dabei).

Provinzgouverneur ruft zu Spenden auf und fährt teuren Dienstwagen

Auf den ersten Blick alles ganz legitim und vernünftig. Allerdings wird diese Hilfskampagne dem Provinzgouverneur zum Verhängnis. Derzeit wird er in den sozialen Medien und Medienberichten heftig angegangen. Der Grund: Der Gouverneur lässt sich in einem Dienstwagen der obersten Klasse kutschieren. Während seine Behörde also zu Spenden aufruft, fährt der Gouverneur selbst in einem teuren Auto. Dieser Umstand ist beispielsweise für den prominenten Journalisten Cüneyt Özdemir überhaupt nicht nachvollziehbar. Während ein Staatsbeamter einen Audi A8 fahre, werde er auf keine IBAN Geld überweisen, sagte Özdemir in einer seiner Youtube-Sendungen. Das Auto des Gouverneurs kostet laut einer Preisliste von Audi (Stand: 2020) rund 97.000€. Mit Sonderausstattung schießt diese Summe sogar noch weiter in die Höhe.

Ex-Gouverneur von Rize stand ebenfalls wegen Dienstwagen in der Kritik

Auch in der Vergangenheit machte ein früherer Gouverneur von Rize Schlagzeilen mit seinem teuren SUV-Dienstwagen. Damals rechtfertigte er sich laut türkischen Medienberichten in einer Pressemitteilung. In Rize brauche man einen Dienstwagen, der den örtlichen Gegebenheiten, z.B. den Bergen, standhalte. Außerdem wolle man den Bürgern immer schnell zur Seite stehen.