Bei russischen Luftangriffen im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens fünf Menschen gestorben – drei Opfer sollen Kinder sein. Die Details zu dem tragischen Vorfall.



Unter den Opfern seien auch drei Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge sollen bei den Angriffen in Vororten von Idlib auch zehn Menschen zum Teil schwer verletzt worden sein. Die Aktivisten rechnen deshalb damit, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.

Our hospital is currently treating the victims of todays bombing. 5 civilians, including 3 children and a woman, were killed, and 6 others were wounded, as Russian warplanes targeted displaced people on the outskirts of the city of Maarat Misrin, North of Idlib. pic.twitter.com/cTUU8I96T6

— Dr Shajul Islam (@DrShajulIslam) November 11, 2021