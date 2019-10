US-Truppen ziehen sich aus der syrisch-türkischen Grenzregion zurück. Das bestätigte am Montagmorgen der Sprecher der Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDF). Auf Twitter schrieb Mustafa Bali, US-Truppen hätten «begonnen, sich von der Grenze zurückzuziehen». Sie ließen damit zu, dass die Gegend zum Kriegsgebiet werde.

Despite the #securitymechanism deal and following destruction of fortifications, US forces did not fulfill their responsibilities and began withdrawing from border, leaving the area to turn into a war zone. But SDF is determined to defend NE Syria at all costs.

— Mustafa Bali (@mustefabali) October 7, 2019