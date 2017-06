TÃ¼rkei sammelt Informationen Ã¼ber Bundestagsabgeordnete

Dass Ankara t端rkische Regierungskritiker in Deutschland aussp辰hen l辰sst, wird seit langem behauptet. Doch nun sollen auch Bundestagsabgeordnete beobachtet werden.

Der t端rkische Geheimdienst sammelt einem Medienbericht zufolge derzeit verst辰rkt Informationen 端ber deutsche Politiker. Im Visier st端nden mehrere Innen-, Auen- und Verteidigungspolitiker des Bundestages, meldet die 束Welt損 (Mittwoch). Das Bundeskriminalamt (BKA) habe deshalb in den vergangenen Wochen mit einigen Abgeordneten sogenannte Sicherheitsgespr辰che gef端hrt. Dabei soll es um die m旦gliche Beobachtung durch den t端rkischen Geheimdienst und eine Gef辰hrdungssituation durch t端rkische Nationalisten gegangen sein.

束Der Schutz der Mitglieder des Bundestags ist der gesetzliche Auftrag des BKA損, erkl辰rte eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes auf Anfrage der 束Welt損. In diesem Kontext seien in den letzten Wochen auch 束Sicherheitsgespr辰che損 gef端hrt worden. 束M旦gliche Aktivit辰ten ausl辰ndischer Nachrichtendienste waren hier auch ein Thema.損

Wegen des Verdachts t端rkischer Spionageaktivit辰ten in Deutschland hatte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bereits Anfang des Jahres ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hintergrund ist die Bespitzelung t端rkischer Oppositioneller in der Bundesrepublik, darunter vor allem angeblicher Anh辰nger der G端len-Bewegung. Der t端rkische Pr辰sident Recep Tayyip Erdogan macht die Anh辰nger des muslimischen Gelehrten Fethullah G端len f端r den gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich, hat aber f端r diese Behauptung bislang keine glaubw端rdigen Belege eingereicht.

Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. 束Erdogans Spitzelnetzwerk muss zerschlagen werden損, sagte sie am Mittwoch. Ankaras Agenten m端ssten ausgewiesen und die Kooperation der deutschen Sicherheitsbeh旦rden mit denen der T端rkei m端sse sofort eingestellt werden. Auch ein Auftritt Erdogans vor seinen Anh辰ngern in Deutschland am Rande des G20-Gipfels in Hamburg m端sse verhindert werden, sagte Dagdelen. 束Erdogan darf Deutschland nicht zur Arena f端r Hass und Hetze gegen Andersdenkende machen.損

Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte zu m旦glichen Erdogan-Auftritten, es liege keine offizielle Anfrage der T端rkei vor. Wenn es zu einer solchen Anfrage kommen sollte, seien 束viele schwierige Aspekte損 zu bedenken. 束Die Beziehungen sind ja nicht einfacher geworden損, sagte sie.

dpa