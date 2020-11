Der ehemalige türkische Ministerpräsident Ahmet Mesut Yılmaz ist tot. Yılmaz sei im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in Istanbul gestorben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Er sei dort wegen Lungenkrebs behandelt worden, an dem er seit zwei Jahren erkrankt gewesen sei.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan richtete sein Beileid an die Hinterbliebenen. Yılmaz sei ein wichtiger Staatsmann gewesen, sagte Erdoğan. Beide Politiker stammen aus der Schwarzmeerprovinz Rize. Beerdigt wurde Yılmaz, der sich zu Studienzeiten in Köln aufhielt und auch fließend Deutsch sprach, in Istanbul. Neben dem türkischen Präsidenten nahmen weitere führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an der Trauerfeier teil. Die Beerdigung selbst fand dann im engsten Familienkreis statt.

Der Mitte-Rechts-Politiker war von 1987 bis 1990 Außenminister und wurde in der Zeit zwischen 1991 und 1999 drei Mal zum Ministerpräsidenten der Türkei gewählt. Er führte die Mutterlandspartei (Anavatan Partisi) von 1991 bis 2002. Der verheiratete Familienvater hatte zwei Söhne, von denen einer, Yavuz, vor drei Jahren verstarb. Nun sind Vater und Sohn auf dem Friedhof wieder vereint.

Burhan Kuzu verliert Kampf gegen Coronavirus

Nur zwei Tage nach dem früheren Ministerpräsidenten starb mit Burhan Kuzu ein weiterer prominenter Ex-Politiker der Türkei. Kuzu hatte sich vor wenigen Wochen mit dem Coronavirus infiziert und befand sich deswegen in Behandlung. Laut seinen Ärzten verlor er den Kampf gegen das Virus.

Der zweifache Familienvater und Jurist wurde 65 Jahre alt. Er saß mehrere Jahre für die AKP im türkischen Parlament und zählte zu den Gründungsmitgliedern der Partei. Am Montag wurde er wie Yılmaz tags zuvor in Istanbul beerdigt.

