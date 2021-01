Die Türkei hat mit dem Jahreswechsel die Führung der superschnellen Eingreiftruppe der Nato übernommen.

Das Land stelle für die Aufgabe eine Infanteriebrigade mit 4200 Soldaten, wie das Verteidigungsbündnis mitteilte. Sie sei unter anderem mit den neuesten türkischen Modellen bewaffneter Fahrzeuge, Panzerabwehrraketen und Haubitzen ausgestattet.

Insgesamt wird die schnelle Eingreiftruppe 2021 aus 6400 Soldaten bestehen. Weitere Soldaten für die Einheit hätten unter anderem die USA, Großbritannien, Polen und Italien zugesagt, hieß es.

The 2021 #NATO Response Force – Land Component Command mission of our 3rd Corps (HQ NRDC-TUR), and the Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) mission of our 66th Mech.Inf.Bde.Cmd. have started today. We wish success to both our commands. #Turkey 🇹🇷 https://t.co/0beDBjcwcw

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2021