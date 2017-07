TÃ¼rkische Opposition legt Beschwerde gegen Referendum ein

Rund zweieinhalb Monate nach dem umstrittenen Referendum f端r ein Pr辰sidialsystem in der T端rkei hat die gr旦te Oppositionspartei CHP Beschwerde beim Europ辰ischen Gerichtshof f端r Menschenrechte (EGMR) eingelegt. Der Antrag sei am Dienstag an den EGMR in Straburg geschickt worden, sagte CHP-Sprecher B端lent Tezcan der Deutschen Presse-Agentur. Der Parteivorsitzende Kemal Kilicdaroglu hatte den Antrag am Morgen vor laufenden Kameras unterschrieben und gesagt: 束Das Referendum hat seine Legitimit辰t in hohem Mae verloren.損

Am 16. April hatten die T端rken mit knapper Mehrheit f端r die Einf端hrung eines Pr辰sidialsystems gestimmt, das Staatspr辰sident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht verleiht. Das Ergebnis ist umstritten. Die CHP und die pro-kurdische HDP werfen der islamisch-konservativen Regierung Wahlbetrug vor. Die Wahlkommission hatte Antr辰ge der Opposition auf Annullierung des Referendums abgewiesen

Tezcan kritisierte, dass Entscheidungen der Wahlbeh旦rde nicht angefochten werden k旦nnten und damit auch die Rechtswege in der T端rkei versperrt seien. 束Wir k旦nnen unser Recht nicht vor Gericht einfordern損, sagte er. In dem Antrag an den EGMR beklage man daher auch eine Verhinderung des Rechtsweges, was gegen die Menschenrechtskonvention verstoe. Weiter sehe man einen Versto gegen das Organisationsrecht und damit eine Einschr辰nkung der Meinungsfreiheit und einen Versto gegen das freie Wahlrecht.

