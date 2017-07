TÃ¼rkischer Politiker will in Deutschland Ã¼ber Putschversuch reden

Ein t端rkischer Politiker hat einen Auftritt in Deutschland zum ersten Jahrestag der Niederschlagung des Putschversuchs in der T端rkei beantragt. Ein Sprecher des Ausw辰rtigen Amts gab am Montag bekannt, dass ein entsprechender Antrag vorliege. 束Es handelt sich nicht um ein Regierungsmitglied損, f端gte er hinzu. Weitere Details zu der Person nannte er nicht. Auch zu einem m旦glichen Verbot 辰uerte sich der Sprecher nicht. Der Antrag werde er gepr端ft, sagte er lediglich.

Der Putschversuch wurde am 15. Juli 2016 niedergeschlagen. Der Jahrestag wird in der T端rkei gro gefeiert. sterreich hat dem t端rkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci einen Auftritt vor Landsleuten in der Alpenrepublik anl辰sslich des Jahrestags verboten.

Dem t端rkischen Pr辰sidenten Recep Tayyip Erdoan hatte die Bundesregierung einen Auftritt vor Landsleuten w辰hrend seines Deutschlandbesuchs zum G20-Gipfel untersagt.

Vor dem t端rkischen Verfassungsreferendum im April hatte es massiven Streit um auf kommunaler Ebene untersagte Wahlkampfauftritte t端rkischer Politiker gegeben. Danach hat die Bundesregierung ausl辰ndischen Politikern drei Monate vor Wahlen und Abstimmungen in ihren Heimatl辰ndern grunds辰tzlich Auftritte in Deutschland verboten. Dieses Verbot greift im Fall des jetzt beantragten Auftritts zum Jahrestag der Niederschlagung des Putschversuches aber nicht, weil in den n辰chsten drei Monaten keine Wahl in der T端rkei ansteht.