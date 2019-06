Vor der mit Spannung erwarteten Neuwahl des Bürgermeisters in Istanbul treten die beiden aussichtsreichsten Kandidaten in einem seltenen TV-Duell gegeneinander an. Der Kandidat der Mitte-Links-Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoğlu, und der Kandidat der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, Ex-Ministerpräsident Binali Yıldırım, werden am 16. Juni miteinander diskutieren.

Gastgeber ist der oppositionsnahe Sender Fox TV. Türkische Medien berichteten am Montag, das letzte politische Fernsehduell vor einer Wahl habe vor 17 Jahren stattgefunden.

Die außergewöhnliche Maßnahme illustriert das Interesse an der Abstimmung am 23. Juni. Istanbul ist mit rund 16 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Türkei und außerdem eine wichtige Triebfeder der Wirtschaft. Die AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte hier lange das Machtmonopol.

Istanbul: Neuwahlen am 23. Juni

Allerdings hatte bei der Kommunalwahl am 31. März mit einem hauchfeinen Vorsprung zunächst der CHP-Kandidat Imamoğlu gewonnen. Die Wahlbehörde YSK annullierte die Abstimmung Anfang Mai wegen angeblicher Regelwidrigkeiten und gab damit einem Antrag der AKP statt. Die Entscheidung stieß auch im Ausland auf Kritik und wird dort von vielen als Ergebnis von Druck der Regierungsspitze gewertet.

