Der vor fünf Tagen festgenommene Vater des Erdoğan-kritischen NBA-Profis Enes Kanter ist wieder auf freiem Fuß. Das berichten türkische Medien. Mehmet Kanter wurde am 3. Juni im Rahmen einer Razzia gegen angebliche Gülen-Anhänger, die die türkische Regierung für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich macht, verhaftet worden. Bei seiner Entlassung sagte Kanter den türkischen Medien, dass

Sohn Kanter wird weiterhin gesucht

Der NBA-Profiwird in der Türkei weiterhin per Haftbefehl gesucht. Erst in den vergangenen Tagen wurde er in Rumänien festgesetzt. Dort musste Kanter erfahren, dass sein türkischer Pass annulliert wurde. Kanter wird eine Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung vorgeworfen. Davor wurde der 24-jährige NBA-Profi auch von der türkischen Nationalmannschaft verbannt. Im dtj-Interview erklärte Kanter, hinter seinem Ausschluss steckten politische Gründe.

Oftmals hat er sich öffentlich hinter dem muslimischen Gelehrten Fethullah Gülen positioniert. Sein Vater Prof. Dr. Mehmet Kanter hatte vor wenigen Monaten bekanntgegeben, dass in dem er Enes nicht mehr als Sohn ansehe. Seitdem waren die beiden zerstritten. Umso mehr war die Festnahme des Vaters von Enes überraschend.