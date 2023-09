Drama in Brüssel: Die Volleyball-Nationalmannschaft der Türkei steht nach einem Comeback-Sieg gegen Italien im Finale der Europameisterschaft.

Die Türkei ist nur noch einen Schritt vom EM-Titel entfernt. Nach einem spektakulären 3:2-Erfolg gegen Italien sind die Türkinnen ins Endspiel der Volleyball-Europameisterschaft eingezogen. Nach mehreren zwischenzeitlichen Rückständen konnten die „Filenin Sultanları“ die dramatische Halbfinal-Begegnung gegen den amtierenden Europameister noch drehen.

Obwohl die hoch gehandelten Italienerinnen beim Stand von 2:1 nah am Sieg waren, rappelte sich das türkische Team insbesondere dank herausragender Aktionen von Melissa Vargas und Ebrar Karakurt auf, glich zunächst aus und entschied dann den entscheidenden fünften Satz mit 15:6 klar für sich. Es war eines von wenigen so engen Spielen im bisherigen Turnierverlauf.

Im Finale gegen Serbien oder die Niederlande

Teamkapitänin Eda Erdem äußerte sich nach dem Spiel stolz über die Leistung ihres Teams. Obwohl es ein äußerst schwieriges Spiel gewesen sei, hätten sich die Spielerinnen auf dem Platz gegenseitig motiviert. Nun setzen sie alles daran, am Sonntag den Pokal zu holen. Es wäre der erste EM-Titel überhaupt nach zwei zweiten Plätzen bei den Turnieren 2003 und 2019.

Besonders emotional dürfte das Duell für den türkischen Coach Daniele Santarelli gewesen sein, der mit diesem Sieg sein Heimatland Italien aus dem Turnier schmiss.

Das Finalspiel der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen wird am Sonntag, den 3. September, in Brüssel ausgetragen. Der Gegner der Türkei wird heute Abend ab 20:30 Uhr in der Partie zwischen der Niederlande und Serbien ermittelt.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …