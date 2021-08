Die Online-Wahlhilfe „WahlSwiper“ will Wähler:innen in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. Dazu stellt die App umfangreiche Informationen bereit. In Zeiten von Pandemie und Wählerschwund will das digitale Angebot für Durchblick sorgen.



Wahlen in Zeiten der Corona-Pandemie und der ohnehin sinkenden Wahlbeteiligung sind eine Herausforderung für alle Parteien. Auch die Wähler:innen haben mit Unwägbarkeiten zu kämpfen. Schließlich verlagert sich der Wettbewerb zwischen den Parteien von traditionellen Wahlveranstaltungen vermehrt ins Internet – mit allen Nebenwirkungen wie Fake News und Co.

Dagegen helfen soll der „WahlSwiper„, eine Online-Wahlhilfe, die umfangreiche Informationen bereitstellt. „Jeweils zu den Landtags- und Bundestagswahlen werden aus den Wahlprogrammen der Parteien gut durchdachte politische Fragen selektiert, die für alle Wähler:innen aus unterschiedlichsten sozialen Milieus oder Hintergründen von Interesse sein sollten“, erläutert der Politikwissenschaftler Doğuhan Fidan, Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Vergleichende Regierungslehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der am Projekt mitwirkt.

„Wie ein Nahrungsergänzungsmittel“

Das Tool funktioniert wie eine Dating-App: Mit dem Wischen auf einem Smartphone nach links oder rechts stimmt man einer der gestellten Fragen zu oder lehnt sie ab. Das Ergebnis zeigt die eigene Übereinstimmung mit den Positionen aller Parteien. Die aktuelle Version zur anstehenden Bundestagwahl am 26. September 2021 ist seit heute online. 35 von 39 Parteien haben laut Anbieter ihre Antworten übermittelt. Das Tool gibt es auch als Desktop-Version.

Fidan ergänzt: „Insgesamt kann man sich den WahlSwiper wie ein Nahrungsergänzungsmittel vorstellen: Eine ausgewogene Diät ist das A und O eines gesunden Lebens – und Nahrungsergänzungsmittel sorgen dafür, dass die Gesundheit weitgehend optimiert wird, genauso wirkt der WahlSwiper.“ Er ermögliche es, wahlberechtigten Bürger:innen aus unterschiedlichsten sozialen Milieus und Hintergründen besser informierte und fundierte politische Wahlentscheidungen zu treffen.

„Komplexe politische Inhalte leicht verständlich“ – in verschiedenen Sprachen

„Das tun wir, indem wir komplexe politische Inhalte für alle leicht verständlich gestalten“, sagt Fidan. Durch die Nutzung des WahlSwipers könnten sowohl die politischen Interessen der Bürger:innen besser verstanden und repräsentiert als auch die Wahlbeteiligung erhöht werden. So entstehe „eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“.

Gerade in der deutsch-türkischen Community falle die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich geringer aus. „Auch aus diesem Grund sind wir daran interessiert, den WahlSwiper inklusiver zu gestalten“, erklärt der Politikwissenschaftler. Daher gibt es zugleich auch eine türkische Fassung des Tools. Als weitere Sprachen stehen u.a. Kurdisch und Arabisch zur Auswahl.

Die 2019 mit dem German Design Award ausgezeichnete Wahlentscheidungshilfe bietet überdies Erklärvideos zu einzelnen Themen sowie Erläuterungen der Parteien zu ihren Positionen.