Istanbul Başakşehir hat am Mittwochabend seinen ersten Sieg überhaupt in der Champions League errungen und damit zugleich seine ersten internationalen Punkte in dieser Saison errungen.

Im Heimspiel gegen Manchester United gelang ein knapper 2:1-Erfolg. Alle Tore fielen dabei in der ersten Halbzeit. Zunächst konnte ein sträflich frei gelassener Demba mutterseelenallein aufs Tor stürmen und das 1:0 erzielen (12.). Dann machte Edin Visca in der 40. Minute nach einem schönen Spielzug, an dem Demba Ba wieder beteiligt war, das 2:0. Noch vor der Pause fiel dann der Anschlusstreffer für die Gäste aus England, den Martial besorgte (43.).

Auf der Linie: Epureanu verhindert Eigentor

Im zweiten Durchgang drückte ManU, das beide bisherigen Spiele in dieser Saison gewinnen konnte und in Istanbul mit einer besseren B-Elf antrat, zwar aufs Tempo. Doch allzu viele Chancen sprangen nicht mehr heraus. In der Nachspielzeit allerdings wäre per Eigentor fast noch der Ausgleich gefallen, doch Innenverteidiger Epureanu kratzte den Ball im letzten Moment noch von der Linie. Kurz darauf war dann Schluss.

Mit diesem Sieg bleibt der türkische Meister zwar Letzter in der Gruppe H, darf aber nun auf Platz 3 oder mehr hoffen. Zuvor hatten das Team von Coach Okan Buruk gegen RB Leipzig und Paris Saint-Germain jeweils mit 0:2 verloren. Das zweite Spiel der Gruppe findet zur Stunde zwischen Leipzig und PSG statt, Paris führt mit 1:0.

Weiter geht’s für Başakşehir dann in drei Wochen mit dem Rückspiel in Manchester.