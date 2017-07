„Welcome to Hell“: Wie kam es zu der Eskalation in Hamburg?

Autonome Gipfelgegner werfen bei der Demonstration 束Welcome to Hell損 Flaschen und Steine. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein, beendet den Aufzug. Es gibt viele Verletzte. Wie kam es zu der Eskalation? Die Polizei wehrt sich gegen Vorw端rfe.

Die Polizei Hamburg hat die Kritik, sie sei bei der 束Welcome to Hell損-Demo mit 端bertriebener H辰rte vorgegangen, zur端ckgewiesen. Polizeisprecher Timo Zill sprach am Freitagmorgen im Deutschlandfunk von einer drohenden 束unbeherrschbaren Sicherheitssituation損. Laut Polizeibericht hatten sich am Donnerstag zwei schwarze Bl旦cke aus jeweils 1000 Teilnehmern gebildet, die sich bereits unmittelbar nach Beginn vermummt h辰tten. 束Viele trugen Rucks辰cke mit der entsprechenden Wechselkleidung bei sich損, hie es. Die Beamten stoppten den Aufzug daraufhin und forderten, die Vermummung wieder abzulegen.

Zill sprach von 3500 Extremisten vor Ort, die zuvor schwerste Gewalttaten angek端ndigt h辰tten. Wenn diese Menschen sich pl旦tzlich vermummten, sei das sozusagen die Vorbereitung von Straftaten. 束Dann kann doch nicht von der Polizei erwartet werden, dass man mit diesen Menschen in bewohntes Gebiet geht. Das w辰re unverantwortlich損, sagte er. Zill bezeichnete das Vorgehen als 束alternativlos損.

Anmelder der Kundgebung versucht vergeblich gegen Vermummte vorzugehen

Laut Polizei versuchten die Beamten ebenso wie der Anmelder der Kundgebung bis zu 45 Minuten vergeblich zu erreichen, dass die Vermummung wieder abgelegt wird. Daraufhin sei beschlossen worden, diesen Teil von den friedlich Demonstrierenden zu trennen, damit der Protestzug weiterlaufen k旦nne. Daraufhin habe der schwarze Block die Polizeikr辰fte massiv mit Steinen und Flaschen beworfen und mit Stangen angegriffen, teilte die Polizei mit. Einige Gewaltt辰ter h辰tten eine Flutschutzmauer erklommen und den Bewurf von oben auf die Polizeibeamten unvermindert fortgesetzt.

束berrascht sind wir nat端rlich von den Gewaltexzessen, die uns hier offenbar geworden sind損, sagte Polizeisprecher Ulf Wundrack der Deutschen Presse-Agentur. 束Das ist schon sehr erschreckend.損 Nach bisheriger Einsch辰tzung der Polizei wurden mehr als 110 Beamte verletzt. 束Darunter waren auch Schwerverletzte, die im Krankenhaus behandelt werden mussten損, sagte Polizeisprecher Ulf Wundrack der Deutschen Presse-Agentur. Die beendete den Aufzug. Die Beamten mussten nach eigenen Angaben Wasserwerfer, Pfefferspray und Schlagst旦cke einsetzen.

29 Festnahmen

Zahlen verletzter Demonstrationsteilnehmer liegen der Polizei nicht vor. Die Polizei verzeichnete 29 Festnahmen und 15 Ingewahrsamnahmen. 束Wir haben erhebliche Sachsch辰den zu beklagen損, berichtete Wundrack weiter. Eine Summe k旦nne aber noch gar nicht beziffert werden.

Aber man habe nat端rlich mit St旦raktionen gerechnet. 束Deswegen waren wir auch entsprechend personell aufgestellt und haben uns positioniert損, erkl辰rte Wundrack. Die Polizei habe von Anfang an klar gemacht, dass sie es friedlichen Teilnehmern erm旦glichen wolle, ihr Demonstrationsrecht auszu端ben. 束Wir haben aber auch deutlich gemacht, wenn es zu St旦rungen kommen sollte, Straftaten aus einer Versammlung begangen werden, dass wir konsequent einschreiten損, betonte Wundrack. 束Diese Linie werden wir auch weiterhin verfolgen.損