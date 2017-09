Die türkische Fußballnationalmannschaft steht vor dem vorzeitigen WM-Aus, denn mit nur 11 Punkten aus sieben Pflichtspiele, befinden sich die Türken in der WM-Qualifikationsgruppe I nur auf Platz vier. Ausgerechnet heute kommt es in der Gruppe der Anatolier zum Kracher. Der Gegner ist ein alter Bekannter: Kroatien. Die Kroaten führen die Gruppe der Türkei mit 16 Punkten an. Zwar sind die starken Europäer aus dem Nordbalkan zuletzt nicht mehr so souverän aufgetreten, wie vor ungefähr einem Jahr, aber dennoch sind sie in der heutigen Partie klarer Favorit.

Die Türken tun sich schwer gegen die spielstarken Kroaten, so sind zumindest die letzten Begegnungen beider Mannschaften zu bewerten; und doch gelang der Türkei bei der EM 2008 ausgerechnet gegen Kroatien die Sensation, als die „Last Minute Türken“ überraschend im Viertelfinale siegten und ins Halbfinale einzogen. Dort endete die Reise der türkischen Nationalmannschaft, als der Gegner Deutschland war. Danach war die Türkei aber viele Jahre aufeinander glücklos gegen Kroatien, in der Regel spielerisch sowie kämpferisch deutlich unterlegen. Auch der türkische Star-Trainer Fatih Terim konnte die Aura der türkischen Nationalelf nicht mehr bedeutend korrigieren, als es ein ums andere Mal gegen die Kroaten ging. Schließlich schied auch Terim mit einem persönlichen Skandal aus. Fast schon bezeichnend für den Zustand, in dem sich der türkische Fußball befindet.

Mircea Lucescu, der 72-jährige Rumäne, der nach dem ersten Spiel in seiner Amtszeit als Türkei-Coach gegen den direkten Konkurrenten Ukraine enttäuschte, wird es gegen die Kroaten schwer haben. Selbst wenn die Türkei heute nichts mehr zu verlieren hat, dürfte ein Durchdringen gegen die kroatische Verteidigung kein leichter Gang werden. Die für grobe Fehler anfällige türkische Verteidigung wird es auch nicht leicht haben, wenn Stars wie Mandzukic, Perisic, Modric und Rakitic auf das türkische Tor stürmen. Zumal eine Niederlage Kroatiens auch die Lage der Gruppenersten gefährden könnte. Ein spannendes Spiel wird es sicher, ob es auch ein hübsches Fußballspiel werden kann, liegt an den 22 Männern, die heute auf dem Platz stehen dürfen.

