Amnesty International Vorsitzender in der TÃ¼rkei unter Arrest

Der Vorsitzende vonAmnestyInternational in derT端rkei, Taner Kilic, ist nach Angaben der Menschenrechtsorganisation festgenommen worden. Kilic wurde demnach am Dienstagmorgen in seinem Haus in der K端stenstadt Izmir in Polizeigewahrsam genommen. Hintergrund sind Ermittlungen gegen mutmaliche Mitglieder der Bewegung des Predigers Fethullah G端len. Die t端rkische Regierung macht die Bewegung des in den USA lebenden Predigers f端r den Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres verantwortlich, konnte aber bislang keine Belege hierf端r vorlegen. Neben den USA und der EU, bezweifelt auch die Bundesregierung die Vorw端rfe der t端rkischen Regierung gegen端berder G端len-Bewegung.

Kilic wurde den Angaben zufolge zusammen mit 22 Anw辰lten festgenommen. Zudem seien sein Haus und B端ro durchsucht worden. Laut der Zeitung 束H端rriyet損 wird den Festgenommenen die Nutzung einer Messenger-App vorgeworfen, die nach Darstellung der Regierung unter G端len-Anh辰ngern beliebt ist. Diese App, die lediglich auf dem Betriebssystem Android funktioniert, heit ByLock. Es ist in der T端rkei einer der wichtigsten Gr端nde, um jemanden zu verd辰chtigen, der G端len-Bewegung anzugeh旦ren. Die App ist via PlayStore frei zug辰nglich. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Messages aus Gr端nden desDatenschutznicht gespeichert werden, sondern vom Betreiber gel旦scht. Diese Funktion hat auch die App Telegram und mittlerweile auch diebeliebte Chat-App Whatsapp eingef端hrt.

束In Ermangelung glaubw端rdiger und zul辰ssiger Beweise f端r Verstrickungen in international anerkannte Verbrechen rufen wir die t端rkischen Beh旦rden auf, Kilic und die 22 anderen Anw辰lte sofort freizulassen und alle Vorw端rfe gegen sie fallenzulassen損, teilteAmnestyInternational mit. Generalsekret辰r Salil Shetty erkl辰rte: 束Die Tatsache, dass die t端rkische S辰uberungskampagne nach dem Putsch nun auch den Vorsitzenden vonAmnestyInternational in derT端rkeiin ihren Strudel gezogen hat, zeigt einmal mehr, wie weitreichend und willk端rlich diese Kampagne geworden ist.損. Kilic verteidige seit Jahren 束genau jene Freiheiten, welche die t端rkischen Beh旦rden jetzt zertrampeln損.

Im Zusammenhang mit dem Putschversuch in derT端rkeisitzen inzwischen mehr als 50 000 Verd辰chtige wegen angeblicher Verbindungen zur G端len-Bewegung in Untersuchungshaft.

dpa/dtj

