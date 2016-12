Attentäter und Botschafter tot

Ankara: Attentat auf russischen Botschafter

Der russische Botschafter in der Türkei wurde Opfer eines bewaffneten Attentats. Türkischen Medienberichten zufolge wurde der Diplomat Andrej Gennadijewitsch Karlow während einer Rede im Zentrum für Moderne Kunst von einem bisher unbekannten Mann von hinten niedergeschossen. Er erlag wenig später seinen Verletzungen.

Laut der Zeitung Hürriyet soll der Attentäter bei der Tat etwas gerufen haben, das sich auf Aleppo bezog. Der Nachrichtenagentur Doğan (DHA) zufolge wurden bei dem Attentat auch drei weitere Menschen verletzt. Das Attentat habe laut dem Korrespondenten von DHA die Tötung Karlows zum Ziel gehabt. Der Attentäter soll mit einem Polizeiausweis in das Kunstzentrum gelangt sein und sich seit dem Angriff verschanzt haben.

Die niederländische Nachrichtenseite nos.nl hat ein Video des Attentats veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie Karlow von hinten niedergeschossen wird, während er eine Rede hält.

Zunächst auf Arabisch, dann auf Türkisch brüllt der Attentäter, dass er Rache für Syrien und Aleppo schwört. “Vergesst Syrien nicht, vergesst Aleppo nicht!”, schreit der mit einen schwarzen Anzug gekleidete Mann, während er mit der Tatwaffe, einer Pistole, herumfuchtelt. Nur der Tod könne ihn aus dem Raum jagen. “So lange das Blut unserer Geschwister vergossen wird, wird es für euch keine Ruhe geben! Jeder, der einen Anteil hat an diesen Gräuel hat, wird dafür bezahlen”, so der zwischen 20 und 25 Jahre alte Mann.

Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı (AA) zufolge wurde der Angreifer noch vor Ort getötet. Direkt nach dem Attentat haben türkische Behörden eine Nachrichtensperre verhängt. Der 1954 geborene Karlow ist seit 2013 Botschafter in der Türkei. An diesem Dienstag treffen sich Minister aus der Türkei, Russland und Iran zu Beratungen über den Bürgerkrieg in Syrien in Moskau.