deutsch-tÃ¼rkisch: Beziehungen auf KÃ¼hlschrank-Temperatur

Die deutsch-t端rkischen Beziehungen sind auf einem Tiefstand angelangt. Die Auenpolitik der T端rkei, die Entwicklungen im Nahen Osten und andere globalpolitische Faktoren trugen dazu bei. Beide L辰nder verbinden sehr starke Verflechtungen auf Gebieten wie Gesellschaft, Bildung, Wirtschaft. Beiderseitige Entt辰uschungen sind aber nicht neu in der Beziehung. Zu Beginn ihrer Gr端ndungen, gab es eine 辰hnliche Eiszeit.

von Berk G端nes

Nach dem Ersten Weltkrieg legte der Versailler Vertrag 1918 f端r Jahre die deutsch-t端rkischen Beziehungen auf Eis. Erst nach dem Lausanner Vertrag von 1923 waren offizielle Beziehungen wieder m旦glich. 1924 wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet. Auch ein Handelsvertrag wurde geschlossen. Die Errichtung einer Botschafterstelle in Konstantinopel sowie eines Generalkonsulats in Izmir wurden angek端ndigt und Botschafter wurden ernannt.

Die T端rkei fing nach ihrer innerpolitischen Stabilisierung Mitte der 1920er Jahre langsam an, sich auf internationaler Ebene als eigenst辰ndiger und neuer Staat zu pr辰sentieren, der bewusst nicht das Erbe des kosmopolitischen Osmanischen Reiches antreten wollte. Die t端rkische Auenpolitik wurde von Mustafa Kemal Pascha und seinem engsten Umfeld bestimmt und dieses war nicht germanophil, wie einst die jungt端rkische Elite im Osmanischen Reich. Mustafa Kemal Pascha sah in dem deutsch-t端rkischen Kriegsb端ndnis einen groen Fehler. Er wollte keine Einmischung deutscher Diplomaten und Milit辰rs in innerpolitische Angelegenheiten der T端rkei und war kein Freund deutscher Offiziere, die das t端rkische Heer modernisieren und teilweise anf端hrten. Auch Ministerpr辰sident Ismet In旦n端 teilte seine Ansichten. Auch aufgrund der Niederlage wurde die Erinnerung an die vergangene Waffenbr端derschaft langsam, aber bestimmt von der kemalistischen Regierung verdr辰ngt.

Trotz allem konnte und wollte die kemalistische Regierung in Ankara nicht auf Beziehungen mit Deutschland verzichten. F端r die neue t端rkische Regierung hatte die Anerkennung als neuer Staat, der sich nicht als Rechtsnachfolger des alten Osmanischen Groreiches sah und antrat, einen hohen Stellenwert. Eine Friedenspolitik (Yurtda sulh, cihanda sulh) und internationale Gleichberechtigung bildeten die auenpolitischen Eckpfeiler des neuen t端rkischen Staates.

Ein intensiveres politisches Werben der T端rkei um Deutschland begann bereits 1926 begonnen. Die T端rkei verhandelte mit Deutschland um wirtschaftliche Angebote. Parallel fanden jedoch Verhandlungen mit anderen L辰ndern stand. Die T端rkei f端hlte sich nicht mehr wie einst im Osmanischen Reich auf die deutsche Aufbauhilfe angewiesen, sondern zeigte diesen die Konkurrenz, die bei Wirtschaftsangeboten herrschte.

Jahre der Verstimmung

Auf deutscher Seite sah man in der T端rkei nach dem Ersten Weltkrieg offiziell keinen politischen oder milit辰rischen Partner mehr. Beziehungen wuchsen auf dem N辰hrboden wirtschaftlicher Interessen. So wurden im Geheimen 端ber die Reichswehr und den t端rkischen Generalstab verbotene r端stungswirtschaftliche und milit辰rische Beziehungen gepflegt Vertreter deutscher Firmen wurden von der t端rkischen Regierung in das Land eingeladen. So wurde beispielsweise ein Flugzeug-Werkes in der t端rkischen Stadt Kayseri durch die deutsche Firma Junkers gebaut. Auch ein t端rkischer Sonderbeauftragter reiste in geheimer Mission nach Europa, um sich f端r den Ausbau der Milit辰rindustrie und den Waffenkauf zu k端mmern.

Nach und nach wurde die t端rkische Auenpolitik jedoch in Frage gestellt. Es bestand eine Entt辰uschung und Unzufriedenheit 端ber die T端rkei. Eine interne Aufzeichnung des Ausw辰rtigen Amtes vom Oktober 1927 zeigt das Ausma der Entt辰uschung. Man sei an einem Moment angelangt sei, in der eine Kl辰rung hinsichtlich der Weiterarbeit herbeizuf端hren sei. Seit Wiederankn端pfung der diplomatischen Beziehungen m端sse von der T端rkei verlangen, dass sie in bestimmten Fragen mehr Entgegenkommen als bisher zeigen und gewisse Schwierigkeiten (…) beseitigen m端ssen. Zu diesen Schwierigkeiten und Hemmnissen geh旦rten: Beschr辰nkung der Bewegungsfreiheit der diplomatischen Beamten, schikan旦se Behandlung der Diplomaten, Nichtbeachtung deutscher Reklamationen, die bisher unbeantwortet blieben. Hemmung des Reiseverkehrs der sonstigen Deutschen (…), Erschwerung des deutschen Handels. Die Jahre der Verstimmung und Entfremdung erreichten 1927-1929 ihren H旦hepunkt. Erst Anfang der 30er Jahre, als der wirtschaftliche Austausch st辰rker in den Vordergrund trat und wichtig wurde, normalisierten sich die Beziehungen.

Die B端nde, die beide L辰nder heute zusammenhalten sind sehr stark. Beide Staaten haben eine geopolitisch sehr wichtige Lage und sind auf Zusammenarbeit angewiesen. Drei Millionen Menschen t端rkischer Herkunft leben in Deutschland. Tausende Deutsche zieht es jedes Jahr an die sonnige Riviera. Auf dem Gebiet der Wissenschaft, Technik und Wirtschaft sind die Dimensionen nochmals andere. Das Handelsvolumen beider L辰nder betr辰gt etwa 40 Milliarden Euro. Damit ist Deutschland der wichtigste Handelspartner der T端rkei. Genau so hoch ist der Jahresumsatz t端rkischer Unternehmer, von denen es knapp 100.000 in Deutschland gibt und die 端ber 500.000 Menschen in der Bundesrepublik besch辰ftigen. Das deutsch-t端rkische Verh辰ltnis, das als Liaison anfing, sieht gerade nicht nach einer Liebes-Ehe aus, ist aber auch keine Zwangsheirat und Streit gibt es in jeder Familie. Wichtig ist nur, dass man die Gemeinsamkeiten nicht aufgibt und alles bisher Erreichte verwirft.