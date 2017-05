Ehrenpreis an Mafiosi Sedat Peker

In derT端rkei wurdein diesem Jahr einem 辰uerst umstrittenen Mann der Preis f端r Gesch辰ftsm辰nner mit gr旦tem ehrenamtlichen Engagement verliehen. Bei einer Preisverleihung der regierungsnahen Tageszeitung „Milliyet“ wurde der lukrative Preis an Sedat Peker verliehen. Derselbe Peker bedrohte vor kurzemin einer Videobotschaft Europa damitUnruhen zu stiften, die weit schlimmer als die Gezi-Park Proteste 2013 sein werden.

SedatPeker, ist ein mehrfach bestrafter Ultra-Nationalist und Mafiosi. Der Gang-Leadersa jahrelang wegen organisierter Kriminalit辰t im Gef辰ngnis und wurde im Zuge der Aufhebung derErgenekonProzesse imM辰rz 2014freigelassen. Auf ihn werden dutzende ungekl辰rte Morde zugeschrieben.

Der Gang-Leader war auch im Umfeld des t端rkischen Referendums auff辰llig geworden. Zun辰chst unterst端tzte er die „JA-Kampagne“ des t端rkischen Staatspr辰sidenten Erdogan zur Verfassungs辰nderung und bedrohte das NEIN-Lager. Seitdem Peker aus dem Gef辰ngnis gekommen ist, wird er Reis Peker genannt. Dieser Titel wird auch oft in Zusammenhang mit dem t端rkischen Staatspr辰sidenten in Verbindung gebracht.

In seiner Videobotschaft bedrohte PekerDeutschland und Europa mit folgenden Worten:

Meine verehrten Freunde. Viele EU L辰nder verbieten das Auftreten unserer Politiker und Regierungsmitglieder auf den Veranstaltungen von den T端rken im Ausland. Wir m端ssen traurig und w端tend zusehen, wie sie auf dem ersten Blick die Politiker, aber auf dem zweiten Blick unser Land und unser Volk erniedrigen. Diese L辰nder, die unseren Staatspr辰sidenten und unsere Minister daran hindern, bei den Veranstaltungen der T端rken im Ausland zur „JA-Kampagne“ aufzutreten, genehmigen s辰tmliche Veranstaltungen der „Nein-Kampagne“, die von Terrororganisationen und ausl辰ndischen Nachrichtendiensten organisiert werden und mehr noch, sie f旦rdern sie insgeheim mit verdeckten Geldern.

Seit vielen Jahren glauben sie, durch ihre Manipulationen, eine manipuliert zu haben, die bei Liedern weinen und bei der t端rkischen Nationalhymne kichern. Dabei lebt die Europ辰ische Union leider fern von jeder Realit辰t.

Ich habe mich auf vielen Straen Europas aufgehalten. Ganz gleich welches Spiel sie auch treiben, habe ich in der Jugend in Europa den t端rkischen Geist gesp端rt und das hat mich sehr stolz gemacht. Selbst wenn sie sogar Drogen einsetzen, um durch ihre satanischen Pl辰ne die t端rkische Jugend zu verderben, habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, dass sie an der Entschlossenheit der t端rkischen Jugend und durch ihre Liebe zu Gott und dem T端rkentum gescheitert sind.

Aus diesem Grund m旦chte ich alle europ辰ischen L辰nder warnen. Als w端rde es nicht ausreichen, dass sie mit aller Kraft daf端r arbeiten, das beim t端rkischen Referendum ein NEIN rauskommt, wollen sie die Sache keinesfalls dem Zufall 端berlassen. Daf端r setzen sie manche ihrer verr辰terischen Stiftungen und Journalisten ein, um zu verbreiten, dass bei einem JA im Referendum m旦glicherweise neue Gezi-Proteste entflammen k旦nnten. Aber versucht nicht vergebens uns Angst einzujagen.

Denn unsere Generation, die mit dem Motto Wer im Leben keine Angst hat, f端rchtet auch nicht den Tod aufw辰chst, wird eindrucksvoll unter Beweis stellen, wie wir in jedem Punkt Europas weit schlimmere Taten als bei den GEZI Protesten verursachen. Das werden sie sehen, wenn es soweit ist. Das Leben ist eine Hoffnung.