Ramadan: 13 Fragen über die Fastenzeit

W辰hrend der Fastenzeit ver辰ndert sich der Tagesablauf der Muslime. Der Alltag erlebt f端r einen Monat einen radikalen Umbruch. Das wirkt sich auch auf das Verhalten am Arbeitsplatz oder in der Schule aus. Vielen Nichtmuslimen (Lehrern, Arbeitgebern, Nachbarn) f辰llt dies auf, nicht alle haben aber eine Erkl辰rung daf端r. Wir haben f端r alle Interessierte egal ob Muslim oder nicht, Fastende oder nicht Fastende das Wichtigste zum Ramadan und Fasten zusammengestellt. Alle Infos im berblick.

1. Wie verh辰lt man sich Fastenden gegen端ber?

Wenn Sie Arbeitskollegen haben, die fasten, sollten Sie R端cksicht auf diese nehmen und ihnen keine Speisen oder Getr辰nke anbieten. Auch sollte man in Gegenwart von Fastenden nicht rauchen, da durch das Passivrauchen der Fastende unweigerlich den Rauch einatmen w端rde. Als Vorgesetzter oder Lehrer k旦nnen Sie auf den Fastenden zugehen und ihm ein Zeichen geben, dass Sie Verst辰ndnis daf端r haben, dass Ihr muslimischer Mitarbeiter bzw. Sch端ler eine anstrengende Zeit durchmacht. Falls in der Klasse mehrere Sch端ler fasten, k旦nnte das Thema im Unterricht behandelt werden. Was auf keinen Fall gut ankommt: Vermeintlich gut gemeinte Ratschl辰ge, auf das Fasten zu verzichten.

Da man mit leerem Magen leicht erregbar ist, sollte man Fastenden gegen端ber einf端hlsamer und entgegenkommend handeln. Bei muslimischen Nachbarn k旦nnen Sie das Gespr辰ch suchen. Sie werden Ihnen gerne Auskunft 端ber die Fastenzeit geben, oder Sie wom旦glich zu einem gemeinsamen Iftar-Abend einladen.

2. Ich bin zum Iftar-Abend eingeladen. Worauf sollte ich achten?

Nicht vor dem Sonnenuntergang in Gegenwart des Fastenden beginnen zu trinken oder zu essen. Wenn es gar nicht anders geht, sollten Sie zumindest freundlich um Verst辰ndnis bitten. Nicht-Muslime oder Nicht-Fastende sollten also gemeinsam mit den Fastenden essen und trinken. Sie k旦nnen auch ein kleines Geschenk 端bergeben. Ansonsten ist das Iftar-Essen nichts Sakrales, sondern ein ganz normales Abendessen, zu dem man Appetit und Gespr辰chsbereitschaft mitbringen sollte.

3. Weshalb fasten Muslime 端berhaupt?

Fasten ist im Islam eine Form des Gottesdienstes. Das Fasten im Monat Ramadan geh旦rt zu den sogenannten f端nf S辰ulen des Islam, also zu den Hauptpflichten, die ein Muslim einzuhalten hat. Das Fasten wird den Gl辰ubigen in dem folgenden Koranvers vorgeschrieben: Oh, Ihr Gl辰ubigen! Euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es auch denjenigen vor euch vorgeschrieben worden ist, damit ihr vielleicht gottesf端rchtig werdet (2:183).

4. Wann ist die Fastenzeit?

Gefastet wird einmal im Jahr im Monat Ramadan des islamischen Mondkalenders. Im Gegensatz zur 端blichen Praxis der Verwendung des Sonnenkalenders benutzen die Muslime in religi旦sen Fragen einen reinen Mondkalender. So verschiebt sich der Monat Ramadan um elf Tage j辰hrlich nach vorn und durchschreitet allm辰hlich alle Jahreszeiten. Demnach umwandert das Mondjahr in etwa 35 Jahren das Sonnenjahr (mehr Informationen dazu finden Sie hier: Wieso wandert der Ramadan eigentlich durch das Jahr?). Der Ramadan dauert 29 bzw. 30 Tage. Dieses Jahr hat der Ramadan am 26. Mai begonnen. Er endet am 24. Juni.

5. Gibt es Personen, die vom Fasten befreit sind?

Die Fastenvorschrift im Monat Ramadan gilt f端r jeden geistig zurechnungsf辰higen und gesunden Muslim Mann oder Frau , der die Pubert辰t erreicht hat. Die Pubert辰t kennzeichnet die M端ndigkeit im Islam. Kranke, Reisende, 辰ltere Menschen und Frauen, die schwanger sind oder stillen, sind nach Zustimmung eines Arztes vom Fasten befreit. Frauen, die ihre Regelblutung haben, sind vom Fasten freigestellt.

6. Wie ist der Ablauf eines Fastentages?

Muslime fasten von der Morgend辰mmerung (ab ungef辰hr 3.30 Uhr) bis zum Sonnenuntergang (bis circa 21.40 Uhr). Es gibt speziell f端r die Fastenzeit gedruckte Kalender (t端rkisch: Imsakiye), auf denen die einzuhaltenden Zeiten auf die Minuten genau aufgelistet sind. Das dtj hat f端r deutsche Grost辰dte einen solchen Kalender zum kostenlosen Download bereitgestellt. Um diesen herunterzuladen, klicken Sie hier. Der Fastende enth辰lt sich dabei jeglicher Fl端ssigkeits- und Nahrungsaufnahme. Dazu z辰hlen auch Genussmittel und Zigaretten. Auch auf den Geschlechtsverkehr ist bis zum Sonnenuntergang zu verzichten.

7. Wie wird der Fastentag beendet?

Am Abend kurz vor dem Sonnenuntergang (zum Teil auch in der Morgend辰mmerung) kommt man oft mit Verwandten oder Bekannten zusammen und beendet (bzw. beginnt) den Fastentag mit einem gemeinsamen Essen (Iftar).

8. Ist das Fasten eine bung, bei dem der Fastende nur k旦rperlichen Verzicht 端bt?

Nein. Neben der k旦rperlichen Enthaltsamkeit sind Muslime aufgefordert, sich einer geistig-moralischen Erneuerung zu stellen. Demnach achten Muslime im Ramadan noch mehr als sonst darauf, g辰nzlich von S端nden frei zu sein. Dazu geh旦rt auch; nicht zu fluchen, zu l辰stern oder zu streiten. Zudem besch辰ftigt sich der Muslim intensiver mit der Koranrezitation und seiner Bedeutung. Weiterhin soll man nicht nur, aber gerade in der Fastenzeit spendenfreudiger und hilfsbereiter sein. So ist es eine der Traditionen, gegen Ende des Fastenmonats Armen und Bed端rftigen eine Summe in H旦he von 10 Euro pro Familienmitglied zu 端bergeben. Seit einigen Jahren kommt diese Spende mittels Hilfsorganisationen auch Bed端rftigen in Afrika zugute.

9. Ist es nicht ungesund, beim Fasten ganz auf Fl端ssigkeit zu verzichten?

Wenn die Voraussetzung f端r das Fasten erf端llt ist, n辰mlich die k旦rperliche Gesundheit, ruft die fehlende Nahrungs- und Fl端ssigkeitsaufnahme keine gesundheitlichen Sch辰den hervor. Im Gegenteil: Das Fasten f端hrt heilend zur k旦rperlichen Regeneration. Erfahrungsberichte zeigen, dass das Fasten bei vielen Muslimen zur inneren Einkehr und Ruhe f端hrt.

10. Ist es sinnvoll, den ganzen Tag 端ber nichts zu essen und den Abend mit einer 端ppigen Mahlzeit zu begehen?

Nein, sicher nicht. Daher lautet die Empfehlung des Propheten Muhammad, leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen und sich von 端berm辰iger Nahrungsaufnahme fern zu halten. Das stellt sich nach der ersten Woche automatisch ein. Der Fastende kann nicht mehr so viel essen, auch wenn er es wollte. Eine Regel des Propheten, die auch auerhalb der Fastenzeit G端ltigkeit besitzt, lautet, dass ein Muslim seinen Magen zu einem Drittel mit Essen, zu einem Drittel mit Fl端ssigkeit f端llen, aber das letzte Drittel leer lassen sollte.

11. Fasten die Muslime, um abzunehmen?

Nein. Die Absicht beim Fasten ist das Wohlgefallen Gottes und die innere Einkehr. Also handelt es sich um ein Gebet. Es wird empfohlen, auf Nahrung, die schwer im Magen liegt, zu verzichten. Nur die wenigsten nehmen in der Fastenzeit ab, obwohl man fast 18 Stunden lang nichts isst und trinkt. Das Fasten ist mehr eine Art bung zur Selbstdisziplinierung als ein Di辰tprogramm.

12. Gibt es spezielle Ramadan-Br辰uche?

Das Fasten wird gew旦hnlich mit einer Dattel und/oder einem Schluck Wasser beendet. Es gibt ein spezielles Gebet, Tarawih genannt, das in den Moscheen oder zu Hause nach dem letzten Gebet des Tages verrichtet wird. Dem Vorbild des Propheten folgend, ist es Sitte, w辰hrend des Fastenmonats den gesamten Koran zu lesen. Gegenseitige Besuche und Einladungen zum Iftar sind an der Tagesordnung. Der gemeinsame Iftar findet auch oft in den Moschee-Gemeinden statt, in denen manchmal sogar jeden Tag ein Iftar-Essen angeboten wird (mehr dazu hier: Ramadan-Lexikon: Es heit nicht Fastenbrechen, sondern Iftar).

13. Was ist das Ramadan-Fest?

Nach dem Fastenmonat findet das Ramadan-Fest, im Volksmund auch als Zuckerfest bekannt, statt. Dieses Jahr am 25. Juni. Es dauert drei Tage an.

brigens

Fasten ist auch ein Bestandteil des Juden- und Christentums. Bei den Juden wird in der Fastenzeit von Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Nacht (etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang des folgenden Tages) weder feste noch fl端ssige Nahrung eingenommen. Im Christentum fasten die Gl辰ubigen traditionell 40 Tage lang in der Zeit vor Ostern, indem sie auf bestimmte Genussartikel (Fleisch, Alkohol, S端es etc.) verzichten.

