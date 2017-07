Menschenrechtler und deutscher Referent in der TÃ¼rkei festgenommen

Kurz vor Erdogans Abreise nach Deutschland nimmt die t端rkische Polizei schon wieder einen Deutschen in Gewahrsam. Die Gr端nen werten das als gezielte Provokation.

Die t端rkische Polizei hat bei einem Workshop f端r Menschenrechtler einen Deutschen und zehn weitere Menschen festgenommen und damit groe Emp旦rung ausgel旦st. Wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei den Festgenommenen um die Direktorin der t端rkischen Sektion von Amnesty, Idil Eser, sieben Menschenrechtsanw辰lte, sowie einen Deutschen und einen schwedischen Staatsb端rger, die beide als Referenten eingeladen worden waren. Zudem sei der Direktor des Hotels, in dem der Workshop stattfand vor端bergehend festgesetzt worden. Er ist inzwischen aber wieder auf freiem Fu.

Die Polizei f端hrte die Aktivisten am Mittwoch auf der Istanbul vorgelagerten Insel B端y端kada ab, wie der t端rkische Menschenrechtsverein (IHD) und mehrere Medien 端bereinstimmend berichteten. Der IHD teilte mit, er habe nur zuf辰llig von den Festnahmen erfahren. Thema der Konferenz war nach Angaben von Amnesty 束Digitale Sicherheit und Informationsmanagement損.

Der T端rkei-Experte der Organisation, Andrew Gardner, sagte der Deutschen Presse-Agentur, den Anw辰lten sei mehr als 28 Stunden lang der Zugang zu den Festgenommenen verweigert worden. Erst am Donnerstagnachmittag sei ihnen der Aufenthaltsort mitgeteilt worden.

Der Generalsekret辰r von Amnesty, Salil Shetty, sagte, die Festnahmen 束werfen ein Schlaglicht auf die prek辰re Situation von Menschenrechtsaktivistin im Land損. Er appellierte an die Teilnehmer des G20-Gipfels, den t端rkischen Staatspr辰sidenten Recep Tayyip Erdogan in Hamburg aufzufordern, alle Menschenrechtsverteidiger freizulassen.

Der Spitzenkandidat der Gr端nen f端r die Bundestagswahl, Cem zdemir, sagte, er erwarte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) , dass sie den 束Willk端rakt損 beim Treffen mit Erdogan am Donnerstagabend ansprechen und sich f端r die Freilassung der Aktivisten einsetze. Bundestagsvizepr辰sidentin Claudia Roth wertete die Festnahme eines weiteren Deutschen in der T端rkei als 束glasklare Provokation損 von Erdogan gegen Merkel.

Aus dem Ausw辰rtigen Amt hie es: 束Unsere Vertretungen in der T端rkei haben Kontakt zu den t端rkischen Beh旦rden aufgenommen, um gegebenenfalls eine Best辰tigung der Festnahme des deutschen Staatsangeh旦rigen zu erhalten.損 Seit dem Putschversuch im vergangenen Juli sind in der T端rkei acht Deutsche inhaftiert worden. Vier von ihnen sind Doppelstaatler wie der 束Welt損-Korrespondent Deniz Y端cel, vier sind ausschlielich deutsche Staatsb端rger. Der nun festgenommene Deutsche hat keinen t端rkischen Pass.

Anfang Juni war bereits der Leiter der t端rkischen Amnesty-Sektion zusammen mit einem Dutzend weiterer Anw辰lte in Untersuchungshaft genommen worden. Nach dem Putschversuch vom Juli 2016 hatte Erdogan in der T端rkei den Ausnahmezustand ausgerufen. In der Folge wurden mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen per Notstandsdekret geschlossen. Zehntausende wurden verhaftet.

dpa