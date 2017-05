Türkische Soldaten bekommen Asyl in Deutschland

Erstmals haben mehrere t端rkische Soldaten und ihre Familien Asyl in Deutschland erhalten. Dies geht aus Recherchen vonWDR, NDR und „S端ddeutscher Zeitung“ hervor. berersten Antr辰ge auf politisches Asyl t端rkischer B端rger mit Diplomatenp辰ssen sei positivbeschieden worden. Laut dem Bericht habe dasBAMF habe die Abstimmung 端ber die umstrittene Verfassungs辰nderung abwarten wollen, bevor eine Entscheidung getroffen wurde. Bei den anerkannten F辰llen handelte es sich auch um NATO-Soldaten, die vor ihrer Entlassung aus der t端rkischen Armee in Deutschland stationiert waren. Diese Soldaten besitzen in der Regel einen Diplomatenpass.

In dem Beitrag auf Tagesschau.deerkl辰rt dasBundesinnenministerium, dassseit dem Putschversuch vom vergangenen Juli bis einschlielich Anfang Mai端ber400 t端rkische Soldaten, Diplomaten und Staatsbeamte in der Bundesrepublik einen Asylantrag gestellt haben. In diese Z辰hlungen w端rden auch Familienmitglieder mit einbezogen. Insgesamt l辰gen dem BAMF fast8000 Asylantr辰ge t端rkischer Staatsb端rger vor, wieder „Spiegel“ berichtete. Ob unter diese knapp 8000 Antragstellern auf Asyl in Deutschland auch die 4500 Namen fallen, von denen die t端rkische Regierung seit geraumer Zeit als Terroristen spricht, die auszuliefern seien, ist unklar. Dass die T端rkei trotz steigender Zahlen, der in Deutschland Asyl beantragenden Fl端chtigen keine Aktualisierung der Terrorliste vornimmt, wirft derweil Fragen 端ber die Echtheit einer solchen Liste auf. Nach den j端ngsten Erkl辰rungen des Chefs des Bundesnachrichtendienstes (BND) Bruno Kahl, die G端len-Bewegung st端nde nicht hinter demgescheiterten Putschversuch in der T端rkei, ist diese Entscheidung des Bundesamt f端r Migration und Fl端chtlinge (BAMF) nun ein zweiter R端ckschlag f端r die t端rkische Regierung. Das ohnehin belastete Verh辰ltnis wird durchdiese heiklen Entscheidungen nun weiter verschlechtert. Diese Entscheidungen deutscher Beh旦rden und Personen werden in der T端rkei als Affront bewertet.

Wie gehen Deutsch-T端rken damit um?

Der t端rkischen Regierung ist es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, mittels unterschiedlicher Kampagnenphasen und durch verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen auch einen Keil in die deutsch-t端rkische Community zu treiben. Das Lagerdenken wurde aus der T端rkei nach Deutschland exportiert. So sehen die meisten Bef端rworter Erdogans unter den Deutsch-T端rken in diesen Entscheidungen einen direkten Angriff auf ihren Staatspr辰sidenten Recep Tayyip Erdoan sowie eine Intervention in die Entwicklungsprozesse der T端rkei. Aber auch oppositionelle Kreise unter den Deutsch-T端rken sehen keinen Grund, denjenigen Fl端chtigen Asyl in Deutschland zu gew辰hren, die sich zu der G端len-Bewegung bekennen. So kritisierte der Vorsitzende der T端rkischen Gemeinde G旦kay Sofuolu die Bewertungen des BDN-Chefs Bruno Kahl 端ber die G端len-Bewegung. „Der BND dreht soweit am Rad, dass sie die G端len-Bewegung als eine s辰kulare Bewegung einstuft. Wenn der BND bald auch die Scientology als legitim bewertet, sollte man sich nicht wundern.“