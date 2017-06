Vater von Enes Kanter verhaftet

Der Vater des Erdoğan-kritischen NBA-Profis Enes Kanter ist offenbar verhaftet worden. Dies gab Enes Kanter auf seinem Twitter-Account bekannt. Auch türkische Medien berichten, dass Kanter im Rahmen einer Razzia gegen angebliche Gülen-Anhänger, die die türkische Regierung für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich macht, verhaftet worden ist.

HEY WORLD

MY DAD HAS BEEN ARRESTED

by Turkish government and the Hitler of our century

He is potentially to get tortured as thousand others

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) June 2, 2017